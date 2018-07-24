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Депутаты и сенаторы смогут отправлять запросы в контрольно-счётные палаты регионов
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Депутаты и сенаторы смогут отправлять запросы в контрольно-счётные палаты регионов 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Депутаты и сенаторы смогут направлять парламентские запросы напрямую в контрольно-счётные органы субъектов России. Соответствующий законопроект внесён на рассмотрение Госдумы (есть в распоряжении «Парламентской газеты»).
Авторами инициативы выступили члены Совфеда Андрей Кутепов и Антон Беляков. Они предлагают внести поправки в Закон «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».
Документ позволяет депутатам и сенаторам направлять парламентские запросы на имя председателей контрольно-счётных органов субъектов России. По мнению сенаторов, это позволит своевременно получать сведения из регионов и решать возникающие в них проблемы.
Ранее Андрей Кутепов рассказывал «Парламентской газете», что сегодня депутаты и сенаторы могут отправлять свои запросы только напрямую в Счётную палату. При этом информация в ответ приходит слишком укрупнённая. Если обратиться за такими сведениями в контрольный орган субъекта, приходится ждать, пока он получит соответствующее разрешение «сверху».
«Информация напрямую из субъектов важна, так как многие социальные вопросы лежат на них. Например, в каждом регионе по-своему определён статус и формы поддержки многодетных семей. И именно контрольно-счётные палаты субъектов обладают полными сведениями, какие пособия получают там многодетные родители и насколько эффективно расходуются бюджетные средства на эти цели», — говорил он.
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