Депутаты и сенаторы смогут отправлять запросы в контрольно-счётные палаты регионов

Депутаты и сенаторы смогут направлять парламентские запросы напрямую в контрольно-счётные органы субъектов России . Соответствующий законопроект внесён на рассмотрение Госдумы (есть в распоряжении « Парламентской газеты »).

Андрей Кутепов и Авторами инициативы выступили члены Совфеда Антон Беляков . Они предлагают внести поправки в Закон «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».

Документ позволяет депутатам и сенаторам направлять парламентские запросы на имя председателей контрольно-счётных органов субъектов России. По мнению сенаторов, это позволит своевременно получать сведения из регионов и решать возникающие в них проблемы.

Ранее Андрей Кутепов рассказывал «Парламентской газете», что сегодня депутаты и сенаторы могут отправлять свои запросы только напрямую в Счётную палату . При этом информация в ответ приходит слишком укрупнённая. Если обратиться за такими сведениями в контрольный орган субъекта, приходится ждать, пока он получит соответствующее разрешение «сверху».

«Информация напрямую из субъектов важна, так как многие социальные вопросы лежат на них. Например, в каждом регионе по-своему определён статус и формы поддержки многодетных семей. И именно контрольно-счётные палаты субъектов обладают полными сведениями, какие пособия получают там многодетные родители и насколько эффективно расходуются бюджетные средства на эти цели», — говорил он.