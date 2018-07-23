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Благотворительные фонды деньги на улице не просят
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Благотворительные фонды деньги на улице не просят 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В столице завершился городской фестиваль волонтеров и благотворительных организаций, где любой мог узнать о том, как помочь людям с ограниченными возможностями.
Мероприятие проходило в саду «Эрмитаж», где собрались представители более 30 благотворительных фондов и организаций. Это те, кто помогает пожилым, детям и взрослым с ограниченными возможностями здоровья, хосписам.
А в рамках сетевого вещания «ВМ» прошел круглый стол на тему «Помогай, но проверяй. Как распознать лжеблаготворителей». Собравшиеся эксперты и юристы обсудили, что делается для того, чтобы вывести на чистую воду мошенников, которые через соцсети и напрямую, под предлогом сбора денег на добрые дела или помощь больным, просто обманывают доверчивых людей.
— На сегодняшний день более половины населения страны участвует в той или иной благотворительной деятельности, в том числе и денежными средствами, — говорит политолог и общественный деятель Павел Рыжеский. — Наши граждане уже давно созрели для благотворительности, и тенденция только улучшается.
Но, к сожалению, еще остается боязнь нарваться на мошенников, тем более что их немало.
КСТАТИ
Если вы хотите проверить благотворительный фонд, то первый электронный адрес, который вам необходимо знать, — информационная база сайта Министерства юстиции РФ www. unro.minjust.ru. Помимо этого, крупнейшие фонды отчеты о своей деятельности размещают на портале «Русфонд. Навигатор». Это проект о фандрайзинговых благотворительных фондах. То есть о тех фондах, которые для исполнения своей миссии собирают пожертвования, организуя массовую филантропию. Такие фонды позволяют любому человеку стать благотворительным инвестором, где дивидендом будет улучшение качества чьей-то жизни.
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