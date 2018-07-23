Благотворительные фонды деньги на улице не просят

В столице завершился городской фестиваль волонтеров и благотворительных организаций, где любой мог узнать о том, как помочь людям с ограниченными возможностями.

Мероприятие проходило в саду «Эрмитаж» , где собрались представители более 30 благотворительных фондов и организаций. Это те, кто помогает пожилым, детям и взрослым с ограниченными возможностями здоровья, хосписам.

А в рамках сетевого вещания «ВМ» прошел круглый стол на тему «Помогай, но проверяй. Как распознать лжеблаготворителей». Собравшиеся эксперты и юристы обсудили, что делается для того, чтобы вывести на чистую воду мошенников, которые через соцсети и напрямую, под предлогом сбора денег на добрые дела или помощь больным, просто обманывают доверчивых людей.

— На сегодняшний день более половины населения страны участвует в той или иной благотворительной деятельности, в том числе и денежными средствами, — говорит политолог и общественный деятель Павел Рыжеский. — Наши граждане уже давно созрели для благотворительности, и тенденция только улучшается.

Но, к сожалению, еще остается боязнь нарваться на мошенников, тем более что их немало.

КСТАТИ