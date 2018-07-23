Шунин — о Ташаеве: ушёл так ушёл, «Динамо» будет обыгрывать всех без него

Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин прокомментировал уход из клуба полузащитника Александра Ташаева , который этим летом подписал контракт со «Спартаком» . «Он общался с нами и консультировался. Ушёл так ушёл, будем обыгрывать всех без него», — передаёт слова Шунина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович. Сегодня Ташаев признался, что получал от болельщиков «Динамо» много неприятных сообщений. «Мне писали много неприятных вещей. Были и те, кто поблагодарил. Все люди разные», — отметил хавбек. «Динамо» в прошлом сезоне заняло восьмое место в турнирной таблице РПЛ, а «Спартак» стал третьим.