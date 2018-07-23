Ещё
Шунин — о Ташаеве: ушёл так ушёл, «Динамо» будет обыгрывать всех без него
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шунин — о Ташаеве: ушёл так ушёл, «Динамо» будет обыгрывать всех без него 

Чемпионат.com 1 час назад
Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин прокомментировал уход из клуба полузащитника Александра Ташаева, который этим летом подписал контракт со «Спартаком». «Он общался с нами и консультировался. Ушёл так ушёл, будем обыгрывать всех без него», — передаёт слова Шунина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович. Сегодня Ташаев признался, что получал от болельщиков «Динамо» много неприятных сообщений. «Мне писали много неприятных вещей. Были и те, кто поблагодарил. Все люди разные», — отметил хавбек.
«Динамо» в прошлом сезоне заняло восьмое место в турнирной таблице РПЛ, а «Спартак» стал третьим.
Чемпионат.com: последние новости
Козлов: в ходе подготовки к сезону игроки «Динамо» выполнили всё запланированное Гасли пошутил насчёт своего перехода на дождевую резину в Гран-при Германии Какой мы запомним карьеру братьев Березуцких в ЦСКА и сборной — в фотообзоре
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль139
Украинский политик лично проверил Крымский мост57
Когда грянет кризис и другие события дня7
Пытавшим заключенного тюремщикам нашли оправдание197
Россияне взбунтовались из-за нового налога467
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:20
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль
Армия Статьи
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение