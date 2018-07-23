Я не представляю жизнь без этих приложений на iPhone

Я не представляю жизнь без этих приложений на iPhoneСо времён самого первого iPhone 2G на моём смартфоне побывали сотни разных приложений.

Некоторые были полезными, некоторые перестали обновляться и прекратили свое существование. Но есть 7 особенных программ, которые я устанавливаю на каждый свой новый iPhone в первую очередь.

Не думайте, это не попсовые и всем известные Инстаграм, Фэйсбук или Vkontakte. Мои приложения действительно полезные и я запускаю их практически каждый день вот уже много лет.

Делюсь с вами — возможно они поселятся и на вашем Apple-гаджете:

1. Google Authentificator для максимальной защиты моих аккаунтов

Самое главное приложение, которое защищает мои учётные записи в Gmail. Приложение генерирует 6-ти значный одноразовый цифровой пароль, который пользователь должен предоставить в дополнение к имени пользователя и пароля, чтобы войти в службы Google или других сервисов.

Пароль обновляется каждые 30 секунд. С такой дополнительной защитой простое знание логина/пароля для взлома учётной записи не достаточно.

Потенциальный злоумышленник должен знать секретный ключ или иметь физический доступ к устройству с Google Authenticator, так что за безопасность своих учёток я уверен.

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2. «Посылка» для отслеживания почтовых заказов из интернет-магазинов

Я часто заказываю всякую мелочь на разных торговых интернет-площадках, начиная от AliExpress, заканчивая Amazon.

Чтобы не забыть о посылках и своевременно получать информацию о местоположении моих заказов, на моём iPhone установлена небольшая программка для отслеживания всех почтовых отправлений по трекинговым номерам.

Самое удобное — автоматические уведомления, когда посылка дошла до моего почтового отделения и можно идти и забирать заморские ништяки. Крайне рекомендую всем шопоголикам.

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3. Yunisov TV для просмотра Симпсонов и телеканала «Спас» на iPhone

Когда в трендах YouTube нечего посмотреть, я запускаю это приложение и мой iPhone превращается в самый обыкновенный телевизор.

В избранных каналах у меня «Дискавери» и 2×2 — вполне достаточно, чтобы залипнуть в мультики или узнать что-то новое о планете Земля.

При желании можно посмотреть остальные 40 с лишним каналов, но мне хватает всего двух. И да, насчёт телеканала «Спас» я пошутил.

Хотя он там тоже есть, если вы вдруг озаботитесь спасением души.

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4. hip. — надёжная напоминалка важных дат и дней рождения

Ну невозможно помнить все-все дни рождения, юбилеи и прочие памятные даты всех своих друзей, знакомых и родственников.

Чтобы не выставить себя невежливым негодяем, я доверяю напоминания о важных праздниках программе hip., которая берёт инфу из списка моих друзей на Facebook, телефонной книги и Vkontakte.

Благодаря этой напоминалке, я вовремя шлю смс и остаюсь вежливым человеком в глазах многочисленных друзей и родных.

Одна из must have-программ на любом смартфоне.

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5. SkyGuru для избавления от страха перед полётами

Несмотря на частые перелёты, связанные с пресс-турами, я долгое время не мог побороть иррациональный страх перед самолётом.

Приложение SkyGuru реально помогает мне и сегодня побеждать аэрофобию: используя микрофон и гироскоп моего iPhone, приложение объясняет в реальном времени всё, что происходит с самолётом на каждом этапе полёта.

Будто рядом со мной сидит опытный пилот, который рассказывает, что вот сейчас самолёт убирает шасси, а сейчас пилот выполняет поворот с креном всего 12 градусов.

Знания придают уверенности, и летать не страшно. всем аэрофобам — немедленно качать.

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6. Pixlr — одно приложение, чтобы обработать любые фотографии в 2 тапа

В App Store есть десятки различных приложений для редактирования фотографий, но я нашёл одно, с максимальным набором настроек и «улучшателей».

С помощью Pixlr из любой фотки можно сделать шедевр: вытянуть яркость, настроить цвета, наложить фильтры и даже объединить несколько снимков в коллажи.

Есть ещё одна секретная кнопка «сделать красиво». Программа сама анализирует снимок и выставляет оптимальный баланс белого, яркость, контрастность и прочие параметры.

Идеальная программа, для ленивых владельцев Инстаграма.

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7. «Вкармане» для хранения всех документов, паролей и карт в электронном виде

Чтобы все важные документы всегда были под рукой, я использую это приложение-сейф, в котором хранятся данные моих карточек, сканы документов и логины/пароли ко всем учётным записям на десятках интернет-площадок.

Удобная навигация, приятный дизайн и надёжная защита пин-кодом и Face ID прилагаются.

Приложение «Вкармане» неоднократно выручало меня, когда нужно было срочно вспомнить СНИЛС, ИНН или паспортные данные.

Вам тоже пригодится, я уверен.

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Вот такие приложения я раз за разом восстанавливаю на своих новых Apple-гаджетах. А какими программами вы пользуетесь уже много лет? Делитесь в комментариях!