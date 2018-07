Чем заменить стандартные программы на iPhone и Mac. Выбрали лучшие

Выбрали лучшиеМы выбрали самые полезные смежные приложения, которые справляются со своими обязанностями куда лучше стандартных на iPhone и Mac. Смежными мы называем программы, у которых есть версии как для смартфона, так и для компьютера.

С помощью них вы сможете заменить стандартный погодный информер и встроенный почтовый клиент, базовый заметочник и системный календарь. Обратите внимание на лучший список дел и удобный новостной агрегатор, неплохой калькулятор и другой полезный софт.

В тему: 10 жизненно важных программ для Mac, без которых никак

CARROT Weather — продвинутый погодный робот

Вместо «Погоды»

CARROT Weather — это погодный информер, в который встроен настоящий робот. Его ИИ нацелен на то, чтобы поднять вам настроение, поэтому он будет регулярно подбрасывать шутки, которые будут задевать в том числе и вас (например, он будет постоянно называть ваши пальцы сосисками).

С одной стороны, это приложение создавалось с прицелом именно на позитивный опыт использования. Но с другой стороны, это программа регулярно выдает очень точный прогноз погоды, который подтверждает природа за окном даже в глубинке.

Кстати, каждый день большими буквами указана вероятность дождя, для меня это очень важно, чтобы понимать необходимость зонтика, целесообразность мытья машины и возможность уехать работать ближе к морю.

Определенно привлекает внимание и внешний вид приложения как на iPhone, так и на Mac. Через минималистичные иллюстрации приложение показывает ощущения от текущих погодных условий и точно делает это со вкусом.

Программа классная, но она может отпугнуть вас дополнительными покупками, несмотря на и без того высокую стоимость, а также отсутствием перевода на русский язык.

Скачать в App Store (379 руб. + покупки)

Скачать в Mac App Store (899 руб.)

Airmail 3 — удобная электронная почта

Вместо «Почты»

Один из наиболее удобных почтовых клиентов, который становился лауреатом Apple Design Awards в 2017 году. Я самым активным образом использую его как на iPhone, так и на Mac.

В первую очередь меня привлекает удобство использования жестов. Я использую почтовый клиент по принципу задачника, и список входящих сообщений у меня пустеет по мере потребления информации или решения вопросов. Поэтому для меня важна простота сброса данных в архив, и здесь это реализовано одним свайпом.

Во вторую очередь для меня важен внешний вид приложения, и оно подкупает меня тотальным минимализмом, который не отвлекает от рабочего процесса.

Вы можете сказать, что все это есть и в стандартной «Почте», которая более тесно интегрирована в каждую из систем, и будете правы. Тем не менее, в ней нет полноценного обновления входящих через Push, и вместо этого она проверяет сообщения по времени.

Если вы активно используете электронную почту в работе, вам также понравится возможность совместного использования Airmail с другими приложениями и сервисами: от Dropbox до Evernote.

Скачать в App Store (379 руб.)

Скачать в Mac App Store (749 руб.)

Наш обзор Airmail 3 — лучшая замена стандартной почты macOS. Или нет?

Simplenote — заметки с историей изменений

Вместо «Заметок»

Так как я постоянно использовал сторонние приложения для записи важных текстовых данных, даже упустил момент, когда стандартные «Заметки» превратились в настоящий комбайн с огромным числом возможностей. Подумать только, они даже научились сканировать документы.

Кому-то такая универсальность однозначно придется по вкусу, но я давно пришел к выводу, что узкоспециализированные решения мне больше подходят. Они быстрые, надежные и порой предлагают уникальные возможности.

Например, в Simplenote встроена настоящая машина времени, которая дает возможность вернуться к любой версии заметки за последнее время. Это позволяет мне получить предыдущую ревизию данных вне зависимости от их изменений.

Это приложение создано для того, чтобы значительно повысить эффективность вашей работы с текстовыми данными. Для этого здесь есть удобная система тегов, с помощью которой вы можете забросить запись сразу в пару разделов по проектам.

Не в последнюю очередь хочу подчеркнуть и внешний вид программы. У нее минималистичный интерфейс, который отличается повышенной наглядностью.

Скачать в App Store (бесплатно)

Скачать в Mac App Store (бесплатно)

Fantastical 2 — самый умный календарь

Вместо «Календаря»

Разработчики этого приложения не стали придумывать велосипед. Вместо этого они взяли за основу самый простой «Календарь» Apple и добавили в него возможности, которых многим из нас так не хватало.

Мне больше всего нравится простота добавления дел. Мне не нужно указывать время отдельно, ведь я могу просто указать часы и минуты через двоеточие в самом названии задачи.

А еще с этим календарем очень просто интегрируются стандартные «Напоминания» — очень жаль, что я пользуюсь альтернативным приложением как на iPhone, так и на Mac.

У программы есть несколько вариантов оформления интерфейса. Например, вы можете выбрать между темным и светлым решением в зависимости от личных предпочтений.

Мне очень нравится, что на Mac все будущие дела выводятся списком в левой части приложения. Вместо этого в стандартном «Календаре» показывается выбор списка сервисов, который настраивается один раз, а потом используется без изменений.

Скачать в App Store (379 руб.)

Скачать в Mac App Store (3 790 руб.)

Things 3 — простой список дел Вместо «Напоминаний»

Первые версии этого приложения становились победителями Apple Design Awards еще в 2009 году, а последняя получила заветное звание в 2017. Программа очень простая и удобная в использовании, поэтому это закономерно.

В разные годы я пользовался 3-мя планировщиками: OmniFocus, Remember The Milk и Things. Каждый из них неплохо подходит на роль инструмента философии Getting Things Done, но именно последний в итоге понравился мне больше всего.

Дело в том, что OmniFocus требует слишком много внимания и предназначен для чрезмерно сложных многоуровневых проектов, которые в моей работе встречаются не так часто, а Remember The Milk нужен тем, кто вообще забывает о делах.

Именно это решение хочется назвать максимально интеллигентным. Оно не отвлекает от выполнения рабочих задач, но вовремя предоставляет всю необходимую информацию о каждой из них.

А еще разработчику удалось сделать невероятно простой интерфейс, которым не просто удобно, но и приятно пользоваться. Так и хочется что-то спланировать, чтобы потом как можно быстрее выполнить.

Скачать в App Store (749 руб.)

Скачать в Mac App Store (3 790 руб.)

Наш обзор: Обзор Things 3. Планировщик задач за 6 тысяч рублей

Reeder 3 — мощный агрегатор RSS-новостей

Вместо «Новостей»

Сегодня принято считать, что именно Twitter является наиболее быстрым средством для получения наиболее свежих новостей, и я не стану с этим спорить.

Тем не менее, настолько большая скорость получения информации нужна, прежде всего, новостным редакторам, которые ведут блоги, социальные сети и занимаются другими сервисами. Сейчас я с этим не связан, поэтому предпочитаю RSS.

Когда-то лидером в просторе RSS-сервисов был Google , но несколько лет тому назад поисковик свернул это направление деятельности, и его тут же заняли Feedly и компания. Жаль, но пользоваться их стандартными приложениями неудобно, поэтому я выбираю другое мощное решение.

В Reeder мне больше всего нравится возможность быстро отсортировать новострой поток в прямом или обратном хронологическом порядке и отмечать все сообщения выше или ниже текущего как прочитанные. Это безумно удобно.

Внешний вид у программы также отменный, а еще она умеет тесно работать с огромным количеством дополнительных сервисов на любой вкус.

Скачать в App Store (379 руб.)

Скачать в Mac App Store (749 руб.)

Calcbot 2 — маленький и удаленький калькулятор

Вместо «Калькулятора»

Так как я окончательно перестал пользоваться iPad еще в начале этого года, в этой большой подборке рассматриваю только приложения для iPhone и Mac. Тем не менее, эта программа решит главное недоразумение планшета — отсутствие стандартного «Калькулятора» даже в версии Pro.

Вместе с тем, у этой программы достаточно других положительных сторон. Например, если говорить об интерфейсе, все кнопки здесь расположены ближе к нижнему краю, и их банально удобнее нажимать с помощью одной руки.

А еще приложение бесподобно работает с историей операций. Оно выводит все последние записи и дает возможность просто копировать их и использовать для дополнительных вычислений.

Если вы пользуетесь Apple Watch, дополнение приложения придется вам по вкусу и на умных часах. Вы сможете быстро произвести необходимые вычисления даже на них.

Кроме прочего у приложения бесподобная версия для Mac, которая в том числе дает возможность очень просто конвертировать величины без необходимости лезть в дебри строки меню.

Скачать в App Store (бесплатно + покупки)

Скачать в Mac App Store (379 руб.)

Pocket — идеальное отложенное чтение

Вместо «Списка для чтения»

Это одно из тех приложений, которые я ставлю на свои новые устройства в одну из первых очередей. Все используют его для разных целей, но в общем программа представляет собой «карман», в который можно забросить практически любую информацию, чтобы вернуться к ней позже и в офлайн.

Когда я разгребаю материалы в своей RSS-ленте, забрасываю самые интересные новостные поводы, лайфхаки или другую полезную информацию первоначально именно сюда. Редко есть время сразу разобраться в сохраненных данных, поэтому подробно изучаю уже постфактум.

Конечно, очень круто, что для доступа к сохраненной сюда информации не нужен интернет. Я без проблем листаю все это дело в метро, даже не подключаясь к вечно перегруженному Wi-Fi в любой из ближайших столиц.

Очень круто, что Pocket сохраняет информационные поводы без лишней информации, рекламы и прочей ереси. Получается, что это фактически вид для чтения с заголовками, картинками и текстом, и его можно очень быстро просмотреть.

У программы полно дополнительных возможностей, многие из которых даже платные. Но я чаще всего просто использую список избранных позиций, в который сбрасываю информацию себе на будущее, а также поиск.

Скачать в App Store (бесплатно + покупки)

Скачать в Mac App Store (бесплатно)

VLC 3 — надежный плеер для видео

Вместо «Видео» и QuickTime Player

В 2018 году в App Store достаточно видеоплееров, которые способы воспроизводить файлы из абсолютно любых источников. В большинстве своем они отличаются только интерфейсом и способами передачи данных, но чаще всего я рекомендую всем именно VLC.

Дело в том, что это абсолютно бесплатное решение, которое живет за счет благотворительных вкладов пользователей, и его возможностей подавляющему большинству будет более чем достаточно.

Программа поддерживает воспроизведение из Dropbox, GDrive, OneDrive, Box, iCloud Drive, загруженных через iTunes файлов, напрямую по ссылке, через WiFi Sharing, а также вещание с SMB, FTP, UPnP/DLNA медиасерверов и через интернет.

Программа отлично работает с субтитрами в любом формате, и я еще ни разу не столкнулся с какими-то проблемами в этом вопросе.

Кстати, на Mac я очень часто использую контроль скорости воспроизведения. Если нет времени, а посмотреть какое-то обучение очень нужно, включаю ускорение до 1,5-2 раз, и проблема решена.

Скачать в App Store (бесплатно)

Скачать на сайте разработчика (бесплатно)

iA Writer — текстовый редактор с Markdown

Вместо TextEdit

Именно с помощью этого редактора я работаю с текстом для iPhones.ru и любых других сайтов. Он поддерживает язык быстрой разметки Markdown, который ускоряет форматирование в несколько раз, поэтому для автора он — настоящая находка.

Это отличный пример узкоспециализированного решения, которое в данном случае предназначено именно для работы с простым текстом для интернета. Здесь нет настолько большого числа возможностей как в каком-нибудь Pages, поэтому его можно проще и быстрее использовать.

Когда вы пытаетесь писать что-то осмысленное, вам точно пригодится возможность фокусировки. С помощью нее можно сделать активным только один абзац, а все остальное станет полупрозрачным и не будет отвлекать. Это здоровская фишка.

Приложение отлично синхронизирует данные между устройствами через iCloud, поэтому вы легко можете начать работу над текстом на iPhone, а продолжить на Mac, или наоборот.

Кроме прочего на компьютере я очень часто использую шаблоны. Быстро добавляю форматирование через Markdown и вывожу на печать в любом из встроенных или дополнительных — они уже включают шрифты, расположение и другие нюансы оформления.

Скачать в App Store (379 руб.)

Скачать в Mac App Store (2 290 руб.)