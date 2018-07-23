Появились футболки по мотивам поста Земфиры с критикой Гречки и Монеточки

У магазина одежды на русском языке Feelosophy, в котором продаются молодые российские марки, появились футболки по мотивам скандала, который разгорелся на прошлой неделе: напомним, Земфира раскритиковала певиц Гречку и Монеточку. Принты на футболках представляют собой обложки альбомов Земфиры («Земфира», «Четырнадцать недель тишины» и «Прости меня моя любовь»), Монеточки («Раскраски для взрослых») и Гречки («Недокасаемость»). Вместо названий пластинок — реплики певиц с мнением друг о друге. Стоимость футболки — 1400 рублей. В онлайн магазине бренда они пока недоступны, но можно написать на почту магазина и сделать заказ.

«Спасибо большое Земфире за ее мнение, я очень люблю ее творчество и уважаю как человека», — ответила на это Гречка в своем Instagram. 20 июня Земфира неожиданно ответила на все вопросы, которые ей задавали поклонники в комментариях в ее группе «ВКонтакте». Мы прочитали все и выбрали самое важное в этом материале.

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