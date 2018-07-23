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Калининградские власти обязали перевозчиков включать в жару кондиционеры
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Калининградские власти обязали перевозчиков включать в жару кондиционеры 

Клопс.Ru 1 час назад
Фото: Клопс.Ru
Мэрия Калининграда потребовала от перевозчиков включать в общественном транспорте кондиционеры во время жары. Об этом «Клопс» сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Приказ об использовании систем кондиционирования воздуха в салонах автобусов и маршруток был озвучен на совещании с перевозчиками, уточнили в мэрии. К тем, кто проигнорирует распоряжение властей, будут применены санкции.
“Исполнение приказа взято на контроль. Глава комитета горхозяйства Игорь Билич сам ездил в выходные на общественном транспорте, проверял, работают ли кондиционеры. Кроме того, начальник дорожно-транспортного управления Олег Кутин дважды в неделю собирает перевозчиков с докладами”, — рассказали в администрации Калининграда.
Ранее жители областного пожаловались на то, что с приходом жары во многих автобусах так и не включили кондиционеры. В мае были зафиксированы случаи потери сознания пассажирами из-за духоты.
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