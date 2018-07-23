МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Минстрой разработал требования к антитеррористической защищенности многоквартирных домов. Соответствующий документ размещен для оценки регулирующего воздействия на федеральном портале оценки нормативно-правовых актов.
"Настоящие требования устанавливают обязательные для выполнения требования к обеспечению антитеррористической защищенности многоквартирных домов, в том числе расположенных в них нежилых помещений", — говорится в проекте.
Требования включают вопросы инженерно-технической укрепленности, категорирования домов с учетом степени потенциальной опасности, разработки паспорта безопасности, а также вопросы контроля за их выполнением, говорится в документе.
Также документ определяет порядок обхода и осмотра многоквартирного дома, в том числе мест общего пользования в многоквартирном доме и внутридомовых инженерных систем, и прилегающих к многоквартирному дому стоянок автотранспорта с периодичностью, определенной ответственным лицом.