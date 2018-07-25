Мальмстрем: ЕС готов ввести новые тарифы на импорт США 

Москва, 25 июля — «Вести. Экономика». Европейская комиссия готовится ввести тарифы на американские товары в размере $20 млрд, если Вашингтон введет сборы на импортные автомобили, рассказала шведской газете Dagens Nyheter торговый комиссар ЕС Сесилия Мальмстрем.
Еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем EPA-EFE/GEORGES BOULOUGOURIS
"Мы надеемся, что этого не произойдет, и мы сможем решить проблему. Если нет, то Еврокомиссия готовит довольно длинный список многих американских товаров (для введения тарифов). Они оцениваются примерно в $20 млрд", — сказала она. По ее словам, любые новые европейские тарифы не будут направлены на определенные американские регионы. «Нет, теперь это более общие товары, такие как сельскохозяйственные продукты, машины, высокотехнологичная продукция и другие вещи», — сказала она. Мальмстрем отметила, что не думала, что предложение министра финансов США Стивена Мнучина о снижении тарифов, нетарифных торговых барьерах и субсидиях было серьезным, указав, что в США действуют законы и субсидии, защищающие американские отрасли. Как писали «Вести. Экономика», ранее президент США выдвинул идею о том, чтобы США и Евросоюз одновременно отказались от всех импортных пошлин. Переговоры президента США с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером пройдут 25 июля. Большинство экспертов полагают, что это — последний шанс предотвратить крупномасштабную войну между США и ЕС. Однако особого энтузиазма относительно результатов встречи аналитики не испытывают. По словам официального представителя ЕК Маргаритиса Схинаса, Юнкер в ходе переговоров не намерен делать каких-либо конкретных предложений по взаимной торговле. Схинас отметил, что позиция ЕК заключается в защите принципа свободной и открытой торговли. Трамп написал днем ранее на своей странице в соцсети Twitter: «Европейский союз завтра приедет в Вашингтон, чтобы обсудить торговую сделку. У меня есть для них идея. И США, и ЕС отменяют все пошлины, барьеры и субсидии!». Это, по мнению Трампа, приведет к созданию свободного рынка и справедливой торговли. Однако президент США сомневается, что Брюссель откликнется на его призыв. «Надеюсь, они это сделают, мы готовы, но они не будут», — добавил он.