ЕС готовится ответить на тарифы Трампа касательно автомобильной промышленности 

Европейский союз готовит ответный удар в сторону Трампа, если предстоящие переговоры с действующим президентом Соединенных Штатов не убедят его не повышать тарифы на импорт автомобилей. «Если США установят эти тарифы на автомобили, которые были бы очень неудачными, мы вместе с нашими государствами-членами проведем меры по уравновешиванию», — заявила комиссар ЕС по торговле Сесилия Мальмстром.
Жан-Клод Юнкер, глава Еврокомиссии, встретится с Трампом 25 июля и предложит обсудить два основных предложения: возможность снижения импортных тарифов на транспортные средства и автозапчасти; и заключение ограниченного соглашения о свободной торговле. Напоминаем, ранее Дональд Трамп пригрозил наложить 20-процентный тариф на автомобили, привезенные из-за рубежа.
Правительство США выразило свой оптимизм относительно переговоров на следующей неделе с ЕС, а советник Белого дома по экономике Ларри Кудлоу сказал, что председатель Европейской комиссии «делает очень важное предложение о свободной торговле». В свою очередь комиссар Мальмстром объяснила необходимость встречи: «Цель визита главы Еврокомиссии Юнкера — попытаться установить хорошие отношения, попытаться понять, как мы можем разрешить ситуацию и не позволить ей идти дальше, и посмотреть, есть ли форум, на котором мы можем обсудить эти вопросы».