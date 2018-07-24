В Омске готовятся к сдаче два проблемных дома

Вчера, 23 июля, в правительстве Омской области обсудили достройку проблемных домов. Речь зашла о домах на улице Куйбышева, 113 и проспекте Космическом, 20/7. Дом на улице Куйбышева уже достроен, однако для ввода его в эксплуатацию застройщик должен предоставить акты технической готовности и присоединения сетей. Также необходимо устранить замечания от Госстройнадзора. Дом бесплатно подключат к системе водоснабжения и водоотведения, для этого осталось выполнить технические условия подключения к сетям теплоснабжения АО «Омск РТС». Дом обещают ввести в эксплуатации 12-15 августа. Также удалось почти закончить строительство дома на Космическом проспекте. Компания «Оптимум-Строй» начала его строить в 2009 году, но обанкротилась, после чего недострой стал собственностью ЖСК «Наш дом». Ещё в 2015 году омский Минстрой включил его в список проблемных домов. Сейчас здание почти сдано, но дольщикам придётся выплатить долги. Из-за финансовых споров в ЖСК сменился председатель.