Ещё
В китайском заповеднике панду забросали камнями
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В китайском заповеднике панду забросали камнями 

News.ru 1 час назад
Четверо туристов попали в черный список заповедника на северо-западе Китая. Причиной стало их возмутительное поведение в отношении местных обитателей.
Инцидент произошёл в природном заповеднике Фопин городского округа Ханьчжун провинции Шэньси, пишет South China Morning Post. По словам очевидцев, около 20 человек столпились вокруг вольера, где находится большая панда. Для того, чтобы заставить животное двигаться, посетители стали кричать на него, а несколько человек и вовсе решили «расшевелить» панду, бросая в неё камни.
По словам представителей заповедника, после случившегося четыре туриста были удалены с территории. Теперь им запрещено посещать природный комплекс.
Ранее News.ru писал, что в китайском городе Фучжоу умерла старейшая в мире большая панда. Животное по кличке Басы была старейшим из ныне живущих представителей этого вида бамбукового медведя. В переводе на человеческий возраст животному было более 100 лет. В прошлом году в Гонконге умерла панда Цзяцзя, которой было на тот момент 38 лет.
News.ru: последние новости
Украина и США против «Северного потока — 2» МВД Франции осудило помощника Макрона за рукоприкладство Роскосмос готов сотрудничать с ФСБ по допросам в ЦНИИмаш
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинский политик лично проверил Крымский мост65
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль139
Когда грянет кризис и другие события дня7
Пытавшим заключенного тюремщикам нашли оправдание199
Россияне взбунтовались из-за нового налога469
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:20
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль
Армия Статьи
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение