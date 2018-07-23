В китайском заповеднике панду забросали камнями

Четверо туристов попали в черный список заповедника на северо-западе Китая . Причиной стало их возмутительное поведение в отношении местных обитателей.

Инцидент произошёл в природном заповеднике Фопин городского округа Ханьчжун провинции Шэньси, пишет South China Morning Post. По словам очевидцев, около 20 человек столпились вокруг вольера, где находится большая панда. Для того, чтобы заставить животное двигаться, посетители стали кричать на него, а несколько человек и вовсе решили «расшевелить» панду, бросая в неё камни.

По словам представителей заповедника, после случившегося четыре туриста были удалены с территории. Теперь им запрещено посещать природный комплекс.