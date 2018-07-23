Фото: В Североморске прошла репетиция парада ко Дню ВМФ

Мероприятия начались с того, что группа катеров обошла корабли и субмарины, стоящие в бухтах Ваенга и Окольная Кольского залива. Во главе этой группы катеров был катер командующего СФ , рассказал «РГ» начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга

В парадном строю корабли и субмарины СФ — тяжелый атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения " Дмитрий Донской ", ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Тула», эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков», большие противолодочные корабли «Вице-адмирал Кулаков» и «Адмирал Левченко», большой десантный корабль «Кондопога», малый ракетный корабль «Айсерб», малый противолодочный корабль «Юнга», тральщики «Владимир Гуманенко» и «Коломна».

Как добавил Вадим Серга, в репетиции участвовали более двадцати кораблей и подводных лодок, а также судов обеспечения Северного флота. А после репетиции корабли продемонстрировали разные боевые упражнения.