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Фото: В Североморске прошла репетиция парада ко Дню ВМФ
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Фото: В Североморске прошла репетиция парада ко Дню ВМФ 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В Североморске Мурманской области состоялась репетиция парада кораблей, посвященная Дню Военно-морского флота России.
Мероприятия начались с того, что группа катеров обошла корабли и субмарины, стоящие в бухтах Ваенга и Окольная Кольского залива. Во главе этой группы катеров был катер командующего СФ, рассказал «РГ» начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга.
В парадном строю корабли и субмарины СФ — тяжелый атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Дмитрий Донской", ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Тула», эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков», большие противолодочные корабли «Вице-адмирал Кулаков» и «Адмирал Левченко», большой десантный корабль «Кондопога», малый ракетный корабль «Айсерб», малый противолодочный корабль «Юнга», тральщики «Владимир Гуманенко» и «Коломна».
Как добавил Вадим Серга, в репетиции участвовали более двадцати кораблей и подводных лодок, а также судов обеспечения Северного флота. А после репетиции корабли продемонстрировали разные боевые упражнения.
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