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В США сгорел знаменитый позолоченный отель-пирамида
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В США сгорел знаменитый позолоченный отель-пирамида 

РИА Новости 10 минут назад
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. В штате Иллинойс, в городе Уодсворт, сгорела большая часть отеля-музея «Золотая пирамида», сообщает ABC 7 Chicago.
Огонь уничтожил часть внутренних помещений и сильно повредил дом. По данным пожарных и полиции, никто из посетителей не пострадал. Также заявляется, что никаких подтверждений умышленного поджога здания не обнаружено.
Gold Pyramid House — уменьшенная копия одной из знаменитых египетских пирамид Гизы высотой в 17 метров, была построена в начале 80-х годов местным предпринимателем как собственный дом. Но через несколько лет в здании решили разместить гостиницу.
Перед домом-пирамидой установили статую Рамзеса II, окружили все глубоким и широким рвом, наполненным водой, и разместили рядом точную копию гробницы фараона Тутанхамона, бюсты других фараонов, скульптуры сфинксов. Также фасад здания был покрыт тонким слоем 24-каратного золота.
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