19‐летний парень завоевал «бронзу» в гонке Формулы‐3. У него нет ног

Девятнадцатилетний Билли Монгер занял третье место в гонке британской Формулы‐3 в бельгийском Спа‐Франкоршам. У молодого человека нет обеих ног — год назад он попал в аварию на треке.

Монгер связал свою жизнь с гонками — он участвовал в картинг-соревнованиях с детства, проехав почти всю Великобританию . Он даже побывал на Нормандских островах. В начале 2016 года 16-летний Монгер подписал контракт с командой JHR Developments, которая выступает в британской Формуле-4.

В том году молодой гонщик выступал успешно — он трижды поднимался на подиум, а в общем зачете занял 12-е место. Монгер и его команда были уверены, что вместе смогут достичь больших результатов, однако 16 апреля 2017 года все планы рухнули.

Монгер попал в аварию на треке в Донингтон Парке. Он на огромной скорости врезался в другую гоночную машину, сломав себе ноги.

После произошедшего молодого человека поместили в искусственную кому, готовя к сложнейшей операции. Однако старания медиков не помогли — тогда еще 17-летнему парню пришлось ампутировать обе ноги.

Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен. Помочь Монгеру решили люди со всего света и собрали для него 841 тысячу фунтов стерлингов (почти 70 миллионов рублей). Его поддержали суперзвезды Формулы-1 Дженсон Баттон

«Сел на велосипед впервые с происшествия, чувствую себя хорошо! Готовлюсь к возвращению домой в Британский Мотоспорт и British Racing Drivers' Club».

В феврале 2018 года Монгер впервые после аварии сел за руль болида с открытыми колесами, а 31 марта дебютировал в британской Формуле-3, завоевав третье место.

22 июля молодой человек смог повторить достижение на трассе в бельгийском Спа. Примечательным этот день стал и потому, как гонщик отпраздновал свой успех. Монгер выпил шампанское из своего протеза, поделившись с коллегой Джейми Кэролайном.

Монгер признался, что на такое празднование его вдохновил один из лучших гонщиков Формулы-1 Даниэль Риккардо — он тоже пьет шампанское из своих ботинок.

Все же мечтой Монгера остается Формула-1, к которой он постепенно подбирается. Номинально он уже побывал там — 26 июня команда «Заубер» позвала Монгера на тесты.