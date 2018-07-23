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Главный нарколог Минздрава поддержал инициативу о введении услуг по вытрезвлению
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Главный нарколог Минздрава поддержал инициативу о введении услуг по вытрезвлению 

RT на русском 10 минут назад
Фото: RT на русском
Главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн прокомментировал в беседе с RT инициативу главы комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского, согласно которой предлагается разработать законопроект об оказании услуг по вытрезвлению граждан.
«Абсолютно поддерживаю. Речь об этом давно идёт, и есть необходимость. Единственная проблема в том, что нет закона, по которому этих людей можно удерживать без их согласия. Ни одно ведомство не имеет на это права. Если такой человек захочет уйти, даже будучи в плохом состоянии, его обязаны отпустить. Думаю, об этом говорит сенатор, нужно урегулировать этот момент. Зимы у нас холодные, люди могут просто гибнуть», — отметил Брюн.
Ранее РИА Новости передавало, что Рязанский предложил законодательно ввести услуги по вытрезвлению.
По словам сенатора, такая мера важна для того, чтобы «спасать людей».
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