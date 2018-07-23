Главный нарколог Минздрава поддержал инициативу о введении услуг по вытрезвлению

«Абсолютно поддерживаю. Речь об этом давно идёт, и есть необходимость. Единственная проблема в том, что нет закона, по которому этих людей можно удерживать без их согласия. Ни одно ведомство не имеет на это права. Если такой человек захочет уйти, даже будучи в плохом состоянии, его обязаны отпустить. Думаю, об этом говорит сенатор, нужно урегулировать этот момент. Зимы у нас холодные, люди могут просто гибнуть», — отметил Брюн.

Ранее РИА Новости передавало, что Рязанский предложил законодательно ввести услуги по вытрезвлению.

По словам сенатора, такая мера важна для того, чтобы «спасать людей».