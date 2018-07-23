Солдатам-призывникам могут сохранить рабочие места

Авторы законопроекта считают такую практику несправедливой. Логика в их рассуждениях, несомненно, присутствует. Ведь, к примеру, за женщиной, которая идет в отпуск по беременности или по уходу за ребенком, рабочее место закрепляется на три года. А боец на такую привилегию не имеет права.

Чтобы распространить служебно-трудовую льготу на вчерашних рядовых и сержантов, предлагается внести изменения в несколько нормативно-правовых актов. В частности, в часть 5 статьи 23 Федерального закона «О статусе военнослужащих» и Трудовой кодекс РФ

Понятно, что на период военной службы подчиненного работодатель может временно подыскать ему замену. Но как быть, если до армии парень трудился спустя рукава? До призыва его терпели, но снова принимать ленивого неумеху на завод или в фирму ее руководители категорически не желают. Пока закон разрешает им отказывать бывшим подчиненным в трудоустройстве, и работодатели справедливо опасаются, что юридические нововведения начисто лишат их такого права.

Резоны директоров депутатам хорошо известны. Поэтому к разработке новых правил приема на работу отслуживших в армии парней (законопроект планируют рассмотреть в Госдуме в осеннюю сессию) они наверняка подойдут, скрупулезно взвешивая все «за» и «против». Можно предположить, что сохранение за солдатами трудового места обставят некими условиями. Например, право на повторное трудоустройство предоставят лишь тем гражданам, кто до армии не имел прогулов и взысканий. Не исключено, что получение рабочего места будет зависеть и от добросовестности призывника на военной службе. При поступлении в вуз на льготных условиях у бывшего солдата требуют характеристику командира воинской части. Почему бы такую практику не ввести и в трудовых коллективах?

Депутаты хотят, чтобы после армии парни имели право в течение трех месяцев вернуться на прежнюю работу

Судя по всему, в законопроекте учтут и форс-мажорные обстоятельства. Скажем, пока парень служил, его должность на предприятии или фирме сократили. Как в этом случае урегулировать спор солдата с работодателем? На этот и другие вопросы в нормативно-правовых актах должны быть четкие ответы.

Среди аргументов за нововведение называют борьбу с так называемыми уклонистами. Не секрет, что некоторые призывники бегают от армии как раз из-за боязни потерять престижную и хорошо оплачиваемую работу. Если на период службы она за ними сохранится, то желающих переступить закон наверняка станет меньше.