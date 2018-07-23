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Хохлов: Ташаев вправе выбирать тот путь, который ему ближе
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Хохлов: Ташаев вправе выбирать тот путь, который ему ближе 

Чемпионат.com 33 минуты назад
Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал скандальный уход из клуба полузащитника Александра Ташаева, который этим летом подписал контракт со «Спартаком».
«Мой принцип — не обсуждать и не осуждать людей. Он вправе выбирать тот путь, который ему ближе. Я понимаю, что для болельщиков это неприятная тема. Мне, тренеру, обидно, что хороший игрок и партнёр покидает команду. Но, повторюсь, каждый выбирает свой путь сам», — передаёт слова Хохлова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
Сегодня Ташаев признался, что получал от болельщиков «Динамо» много неприятных сообщений.
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