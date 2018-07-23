Хохлов: Ташаев вправе выбирать тот путь, который ему ближе

«Мой принцип — не обсуждать и не осуждать людей. Он вправе выбирать тот путь, который ему ближе. Я понимаю, что для болельщиков это неприятная тема. Мне, тренеру, обидно, что хороший игрок и партнёр покидает команду. Но, повторюсь, каждый выбирает свой путь сам», — передаёт слова Хохлова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Сегодня Ташаев признался, что получал от болельщиков «Динамо» много неприятных сообщений.