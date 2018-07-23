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Рабочих из КНДР больше всего в России и Китае
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Рабочих из КНДР больше всего в России и Китае 

РИА Новости 12 минут назад
ВАШИНГТОН, 23 июл — РИА Новости. В России и Китае по-прежнему трудятся больше рабочих из КНДР, чем во всех остальных странах вместе взятых, сообщили в министерстве финансов США.
В понедельник минфин США опубликовал рекомендации по торгово-экономическим отношениям с КНДР и возможным санкционным рискам в связи с этим. В документе напоминается, что одной из запрещенных форм сотрудничества является прием на работу граждан из КНДР.
"Китай и Россия по-прежнему имеют больше всего рабочих из Северной Кореи, чем все остальные страны вместе взятые", — говорится в документе.
Там же приводится список из более чем 30 стран, где в 2017-2018 годах трудились и трудятся рабочие из КНДР. Преимущественно это страны Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Из европейских стран помимо России названы Польша и Белоруссия.
В рекомендациях минфина описываются основные практики, которые пытается использовать КНДР для обхода американских и международных санкций, введенных СБ ООН в связи с ядерными и ракетными испытаниями Пхеньяна.
Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничивают экспортные и импортные возможности Пхеньяна и предписывают всем странам ООН выслать на родину северокорейских трудовых мигрантов «немедленно, но не позднее чем до конца 2019 года».
Ранее в июле посол РФ в Пхеньяне Александ Мацегора заявил РИА Новости, что число северокорейских рабочих в России сократилось в два раза, все они покинут страну до 29 ноября 2019 года.
В феврале 2018 года Мацегора говорил, что ежегодно гражданам КНДР выдается 12-15 тысяч российских виз, 90% из которых являются краткосрочными рабочими визами. По его словам, всего в России трудились около 35 тысяч рабочих — в основном в сфере строительства, сельского хозяйства, в рыбной промышленности.
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