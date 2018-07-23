ГД собирает отзывы на проект, разрешающий открывать в больницах курилки

С инициативой выступила Самарская губернская Дума . Предполагается, что либо в клиниках могут появиться специальные комнаты с вентиляцией, либо места для перекура появятся где-нибудь на свежем воздухе — на территории больницы.

В нашей стране уже несколько лет действуют строгие антитабачные правила. Кто курит, тот заметил. Кто не курит, тот наверняка почувствовал, что дыма вокруг стало меньше. Защита здоровья людей — безусловный приоритет.

Но есть и другая сторона: взрослые люди вправе выбирать, курить или нет. Это их жизнь, их здоровье. Курильщики знают, на что идут. Нужен разумный баланс: чтобы, с одной стороны, дым не отравлял жизнь окружающим. С другой — раз взрослый человек решил не бросать, у него была бы возможность устроить никому не мешающий перекур.

Больницы по закону объявлены зоной, свободной от табака. Без исключений. То есть, если пациент желает перекурить, ему надо выходить за забор и еще искать место, потому что и за пределами больницы далеко не везде можно зажечь сигарету.

Однако, как правило, тем, кто лежит в больнице, покидать ее нельзя. Получается дилемма: либо бегай в самоволку, либо кури тайком в каком-нибудь больничном уголке. Как рассказывают эксперты, на деле получается так, что люди дымят украдкой в больницах.

"На практике складывается ситуация, при которой курящие граждане, находящиеся в медицинских, реабилитационных и санаторно-курортных организациях, вынуждены нарушать установленный запрет на курение табака, что, в свою очередь, приводит к нарушению прав некурящих граждан", — объясняют разработчики проекта. Получается парадокс: остальные больные вынуждены вдыхать чужой дым и травиться из-за того, что у курильщиков нет легальных мест. А легальные места убрали, чтобы защитить некурящих.

К тому же, продолжают разработчики проекта, по мнению ряда специалистов, полный запрет на курение табака является вредным для заядлых курильщиков, которые находятся в указанных организациях в связи с причинами, не связанными с данной пагубной привычкой, и вынуждены резко бросить курить.

Иногда человеку настолько плохо, что сигарета уже хуже не сделает. А вот отсутствие сигареты вполне может и ухудшить.

Поэтому предлагается узаконить курилки. Открывать их можно будет в специальных местах на открытом воздухе. У многих больниц большая территория, и вполне можно найти место для перекура, где сигареты никому не помешают. Или как вариант могут появиться специальные комнаты в зданиях больниц. Но такие курилки должны быть оборудованы вентиляцией.

Важный момент: инициативы исходят от самих профессионалов. В ее разработке участвовали врачи. Теперь слово за законодателями и чиновниками.

Судьбу проекта сейчас предсказать трудно. Отзывы принимаются до 31 августа. Проект включен в примерную программу на октябрь. По данным СМИ, в минздраве , например, достаточно скептично отнеслись к проекту, и это мягко говоря. Логика противников идеи такова: принятые правила не являются нашим внутренним изобретением, мы внедряем международные нормы, те самые пресловутые европейские ценности. Наша страна обязана соблюдать Рамочную конвенцию Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака. Документ прямо требует защищать людей от табачного дыма в общественных местах, в том числе в медицинских учреждениях.

В свою очередь, сторонники проекта могут возразить: инициатива как раз защищает тех, кто не курит. Она не разрешает табачному дыму витать в больничных коридорах. Речь только о введении разумных правил: дать возможность курильщикам заняться вредными привычками вдали от других, никому не мешая.

Как правило, тем, кто лежит в больнице, покидать ее нельзя. Получается: либо бегай в самоволку, либо кури тайком

Кстати, недавно появилась новость, что в скором времени курилки появятся в Шереметьеве . У входа в терминалы (не ближе чем в 15 метрах) поставят павильоны со стеклянными крышами. Каждый из павильонов оборудуют вытяжкой, чтобы дым не расползался, куда не надо.

Как рассказывают представители аэропорта, павильоном одновременно смогут воспользоваться до 14 человек. Внутри будет размещена информация о пропаганде здорового образа жизни, вреде данной привычки и возможности реабилитации. Во многих аэропортах тоже говорят о том, что тотальный запрет — это перекос, который нужно исправить. Тем, кто не может без сигареты, стоит дать возможность хоть где-то перекурить. В Госдуме, кстати, уже рассматривается законопроект, разрешающий открывать курительные комнаты в аэропортах. Подобные же принципы — перекуры под строгим контролем — предлагается распространить и на больницы.