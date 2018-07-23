Волонтеры начали обучение

23 июля корреспондент «ВМ» посетил избирательный штаб кандидата на пост мэра Москвы Сергея Собянина , где проводят обучение волонтеров правилам поквартирного обхода избирателей.

Глава предвыборного штаба Константин Ремчуков сообщил о том, что обучить планируется более 10 тысяч добровольцев.

— На данный момент мы проводим интенсивное обучение волонтеров. Основой нашей агитационной компании станет обход избирателей от двери к двери, от человека к человеку. Это будет конкретный разговор с каждым из жителей. Волонтеры объяснят им, почему мы хотим, чтобы избиратели отдали свои голоса именно за Сергея Собянина. Такая форма агитации является наиболее эффективной, — рассказал Ремчуков.

По его словам, для волонтеров подготовили методические указания, рекомендации, а также информацию обо всех изменениях в Москве за последние несколько лет. Эти материалы помогут волонтерам проводить агитацию более эффективно.

Главным для волонтеров станет общение с жителями Москвы, поэтому в первую очередь их обучат общим принципам построения агитации. Поквартирный обход горожан стартует в августе. При этом обходом и агитацией на улицах будут заниматься разные люди.

— С учетом квалификации и опыта на волонтеров будут возложены разные миссии, — сказал Ремчуков.

Чтобы не испугать москвичей приходом в их квартиры, волонтеры предвыборного штаба получат отличительные знаки.

— Это может быть бейдж, форма, чтобы люди знали, что это не «левые люди». Думаю, что скоро мы покажем, как отличить нашего волонтера по внешним признакам, — подчеркнул Константин Ремчуков.

Избирательный штаб Сергея Собянина начал свою работу 15 июня. На данный момент в нем работают более 10,3 тысячи волонтеров. При этом на прошлой неделе к работе штаба присоединились 2 тысячи волонтеров, которые участвовали в организации чемпионата мира по футболу.

Волонтеры заняты сбором предложений москвичей, участвуют в проекте «Добрые дела», работают в колл-центре кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина.

На данный момент волонтеры штаба собрали уже более 6 тысяч наказов горожан.

СПРАВКА

Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования 9 сентября 2018 года. На этот пост претендуют четыре кандидата. Избирательные участки будут работать до 22:00. Кроме того, дачники смогут проголосовать за своего кандидата на одном из 209 временных избирательных участков вне территории города.