Ищите книги на улицах. Глава краевого минобра запустила литературный флешмоб

Публикация от Раиса Кассина (@raisa_kassina) 23 Июл 2018 в 6:48 PDT Министр образования Прикамья Раиса Кассина запустила книжный флешмоб. Теперь она каждый месяц будет оставлять на лавочках в парках, скверах и других популярных местах для прогулок, книги. Первая из них уже ждет своего нового хозяина.

— В свой день рождения хочу сделать кому-нибудь подарок и запустить своеобразный флешмоб, — написала Раиса Кассина в своем Instagram. — Буду стараться каждый месяц оставлять в разных местах города свои прочитанные книги. Первую уже оставила! Если вы по фото поняли, что это за место, бегом за ней.

Отличить книгу министра от случайно забытых пермяками изданий можно по надписям на форзаце. Там Раиса Алексеевна пишет о том, какое впечатление на нее произвела книга и рассказывает, почему ее стоит прочитать пермякам. Мини-рецензии министр пообещала писать без «спойлеров», то есть информации о сюжете.

Присоединиться к флешмоб Раисы Кассиной может любой желающий. Для этого достаточно оставить в людном месте прочитанную книгу. Фотографии, подсказывающие, где искать произведения, можно выкладывать в социальные сети с хештегом #читаюсминистром.

— Вместе мы сделаем Пермь самым читающим городом! — считает министр.