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Власти Ставрополья попросили ФАС проверить обоснованность роста цен на авиабилеты
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Власти Ставрополья попросили ФАС проверить обоснованность роста цен на авиабилеты 

ТАСС 11 минут назад
СТАВРОПОЛЬ, 23 июля. /ТАСС/. Рост стоимости авиабилетов по некоторым направлениям в Ставропольском крае составил пять-шесть раз с начала 2018 года, сообщил в понедельник министр экономического развития края Валерий Сизов. Власти региона попросили представителей Федеральной антимонопольной службы РФ (ФАС) проверить обоснованность повышения.
"Рост на сегодняшний момент колоссальный, достигает пяти-шести раз. Хотелось бы попросить поддержки ФАС России в этой части, потому что у нас турпоток растет, количество пассажиров, которые летают в Ставропольский край, увеличивается", — сказал он на совещании по вопросу развития конкуренции с участием замруководителя ФАС России Андреем Цыгановым в Ставрополе.
По словам Сизова, повышение стоимости коснулось перелетов из обоих аэропортов региона — Ставрополя и Минеральных Вод. «Если в январе 2018 года, исходя из бухгалтерии министерства экономического развития Ставропольского края, средняя стоимость авиабилетов [по некоторым направлениям] туда-обратно составляла порядка 10 тыс. рублей, то данные июля говорят, что стоимость билета достигала 40 тыс. рублей, а то и 50 тыс. рублей туда-обратно, это был эконом-класс», — пояснил министр.
Замруководителя ФАС сообщил, что представители службы обратят внимание на эти факты. «Учтем обязательно. Это, безусловно, дело центрального аппарата, территориальное управление может какую-то первичную информацию нам предоставить, но заниматься этим нужно в Москве», — отметил Цыганов.
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