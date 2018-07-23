В России упорядочат правила сноса самостроя, включая МКД 

Соответствующие поправки ко второму чтению подготовил Комитет Госдумы РФ по госстроительству и законодательству. Фото: www.yugopolis.ru «В России изменятся правила сноса самовольных строений. Органы местного самоуправления смогут в ряде случаев без суда, под угрозой изъятия участка, обязать землевладельцев оформить самовольную постройку „по правилам“ либо снести ее, — сообщила газета „Известия“. — Однако муниципальным властям запретят во внесудебном порядке добиваться сноса объекта недвижимости с зарегистрированным правом собственности». Соответствующий законопроект о поправках в Гражданский кодекс ко второму чтению подготовил думский комитет по госстроительству и законодательству, проинформировало издание. При этом «Известия» напоминают, что с осени 2015 года органы местного самоуправления вправе в определенных случаях сносить самострой без суда. В частности, если незаконная постройка находится в зоне с особыми условиями использования территорий, на землях общего пользования или в полосе отвода инженерных сетей. Фото: www.novostroyki-oren.ru Минувшей осенью Правительство РФ внесло в Госдуму проект поправок в Гражданский кодекс, расширяющих полномочия местных властей. В мае этот документ был принят в первом чтении. Как стало известно газете, в распоряжении которой имеется доработанный текст законопроекта, ко второму чтению депутаты ограничили права местных властей: во внесудебном порядке можно решать лишь споры о строениях на государственной или муниципальной земле. «Если речь о частном участке, то без суда можно обойтись в одном случае — если „сохранение таких построек создает угрозу жизни и здоровью граждан“, — поясняет газета. — Кроме того, запрещен внесудебный снос „самовольных“ многоквартирных, жилых и садовых домов, а также строений, права на которые зарегистрированы в Едином госреестре недвижимости (ЕГРН)». Ссылаясь на скорректированный текст документа, журналисты «Известий» отмечают, что он «отводит 3—12 месяцев на снос самовольной постройки и от полугода до трех лет — на ее приведение в соответствие с требованиями». При этом к исполнению предписания владельцев мотивирует угроза изъятия земли, «которое проводится в случае невыполнения требований в срок», отмечает издание. Кроме того, в новом варианте документа конкретизируется понятие самовольных построек. В частности, к таковым теперь не будут относиться объекты, возведенные с нарушениями, но при наличии всех необходимых согласований и разрешений, чьи собственники не знали или не могли знать о наличии ограничений. Фото: www.infralex.ru По прогнозу юристов после того как соответствующие поправки в Гражданский кодекс будут приняты, власти не смогут проводить такой масштабный снос самостроя, какой, например, имел место в Москве в 2016 году. «В отношении большинства строений, снесенных в столице в так называемую ночь длинных ковшей, право собственности было зарегистрировано, зачастую на основании судебных решений, — напоминает руководитель практики „Земля. Недвижимость. Строительство“ юридической компании „Интеллектуальный капитал“ Евгений Пугачев (на фото). — С вступлением в силу изменений это фактически не сможет повториться, по крайней мере не в таком масштабе», — резюмирует эксперт. Что касается самовольно возведенных МКД, включая многоэтажные дома, то наиболее остро эта проблема стоит на юге России, в частности в Краснодарском крае, о чем не раз писал портал ЕРЗ. Фото: www.mshj.ru