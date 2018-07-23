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Самую быструю улитку выбрали в Великобритании
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Самую быструю улитку выбрали в Великобритании 

Пятый канал 18 минут назад
Фото: Пятый канал
Беговой дорожкой для «спортсменов» послужил стол со специальной влажной тканью и тремя окружностями. Победителем становилась улитка, которая первой достигала внешнего круга. Рядом с «бегунами», несмотря на их специфическую скорость, собрались толпы поклонников, а тренеры, как могли, подбадривали своих подопечных.
— У нас есть команда, и мы относимся к этому серьезно: у нас целая слизняковая ферма. Есть даже тренировочные склоны. Мы смотрим, чтобы улитки соблюдали диету, даем им лекарства. Тоже самое, что вы можете увидеть в элитных видах спорта, — не без гордости рассказал Джон Макклеан, один из тренеров улиток.
В итоге, пальму первенства, — а точнее кружку, набитую салатом, — получил моллюск по имени Хоста. А мировой рекорд до сих пор принадлежит улитке по имени Арчи — в 1995-м году она «пробежала» дистанцию в 33 сантиметра за 2 минуты и 20 секунд. Сами же состязания проводят с 1960-х годов.
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