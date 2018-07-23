Москалькова рассказала Послу США о здоровье Сенцова

«Он спрашивал по поводу Сенцова, сказал, что у них имеются сведения, что он находится в ужасном, тяжелом положении по состоянию здоровья и, фактически, чуть ли не при смерти», — цитирует Москалькову Interfax

Она отметила, что разговаривала с Сенцовым 25 минут. По ее словам, режиссер продолжает голодовку, получает питательные смеси, смотрит телевизор, читает газеты, пишет сценарий и разговаривает по телефону с родными и близкими.