Москалькова рассказала Послу США о здоровье Сенцова 

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова рассказала послу США в России Джону Хантсману о состоянии здоровья осужденного украинского режиссера Олега Сенцова, объявившего голодовку.
«Он спрашивал по поводу Сенцова, сказал, что у них имеются сведения, что он находится в ужасном, тяжелом положении по состоянию здоровья и, фактически, чуть ли не при смерти», — цитирует Москалькову Interfax.
Она отметила, что разговаривала с Сенцовым 25 минут. По ее словам, режиссер продолжает голодовку, получает питательные смеси, смотрит телевизор, читает газеты, пишет сценарий и разговаривает по телефону с родными и близкими.
Ранее News.ru писал, что кинокритик и друг Олега Сенцова Алексей Медведев 17 июля передал администрации президента прошение матери украинского режиссёра о помиловании. По его словам, всё прошло очень просто — он отдал прошение, а после получил учётный номер для отслеживания.