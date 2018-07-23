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Москалькова рассказала Послу США о здоровье Сенцова
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Москалькова рассказала Послу США о здоровье Сенцова 

News.ru 25 минут назад
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова рассказала послу США в России Джону Хантсману о состоянии здоровья осужденного украинского режиссера Олега Сенцова, объявившего голодовку.
«Он спрашивал по поводу Сенцова, сказал, что у них имеются сведения, что он находится в ужасном, тяжелом положении по состоянию здоровья и, фактически, чуть ли не при смерти», — цитирует Москалькову Interfax.
Она отметила, что разговаривала с Сенцовым 25 минут. По ее словам, режиссер продолжает голодовку, получает питательные смеси, смотрит телевизор, читает газеты, пишет сценарий и разговаривает по телефону с родными и близкими.
Ранее News.ru писал, что кинокритик и друг Олега Сенцова Алексей Медведев 17 июля передал администрации президента прошение матери украинского режиссёра о помиловании. По его словам, всё прошло очень просто — он отдал прошение, а после получил учётный номер для отслеживания.
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