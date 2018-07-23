Жители Зеленоградска намерены пожаловаться Путину на отсутствие воды в домах

Жители Зеленоградска намерены писать жалобу президенту РФ Владимиру Путину на то, что в городе не решается проблема с подачей воды в жилые дома. Об этом в понедельник, 23 июля, «Клопс» сообщили местные жители.

В Зеленоградске больше месяца наблюдаются перебои с водоснабжением, жалуются горожане. С прошлой недели ситуация ухудшилась, в некоторых районах воды в домах не стало совсем.

“С 20 по 23 июля воды в старом центре города нет вообще! В новых домах выше четвёртого этажа тоже, не хватает напора. Ни помыться, ни в туалет сходить!” — возмущается Светлана.

По словам другой местной жительницы Ирины, примерно месяц назад воду стали отключать с вечера и до утра, а на днях подача прекратилась.

Днем в понедельник недовольные жители отправились в местную администрацию, где им предложили ходить мыться в местный физкультурно-оздоровительный комплекс и пообещали организовать подвоз воды.

В областном правительстве о сложившейся ситуации знают. В пресс-службе министерства строительства и ЖКХ уточнили, что в настоящее время местные и региональные власти устанавливают причины перебоев и слабого напора воды. Также в ведомстве рекомендовали жителям Зеленоградская, в чьих домах нет воды, сообщить об этом в свои управляющие компании, а также оставить заявку на подвоз технической воды.

В администрации прошло совещание с участием местных и региональных властей, после которого управляющим компаниям города было разослано письмо от ООО «Зеленоградская вододобыча». В нём сообщается, что в связи с засушливой погодой со вторника 24 июля в Зеленоградске вводится временный график подачи воды. Ежедневно с 6:00 по 9:00, с 12:00 до 14:00, с 18:00 до 21:00.

Однако жителей Зеленоградска это не устраивает. Люди собираются писать в приёмную президента РФ с просьбой о помощи в решении проблемы.