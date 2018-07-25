«Включаем краны по графику»: жители Зеленоградска рассказали о жизни без воды

Во многих жилых домах Зеленоградска уже месяц у людей нет возможности помыться или воспользоваться канализацией. В городе не работает бассейн, закрыты автомойки, не функционируют общественные туалеты на пляжах. «Клопс» узнал, как курорт живёт без воды.

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В восемь часов утра улицы города пустынны. По променаду прогуливается женщина с двумя детьми. На вопрос о воде отвечает, что перебои уже примерно месяц наблюдаются.

“Если раньше воду давали хотя бы ночью, то сейчас её вообще нет. Дети немытые, горы грязной посуды и полный туалет”, — жалуется горожанка, представившаяся Надеждой.

К разговору подключаются две местные жительницы, говорят, что точно в такой же ситуации находятся. В доме, где они живут, нет даже графика подачи воды. Люди никогда не знают, в какой час водоснабжение включат или отключат.

“Хорошо ещё, мы на пенсии, а как работающим из ситуации выходить?”, — сетует Снежана.

Вода есть, но пользоваться ею нельзя

С понедельника в Зеленоградске действует особый режим: объекты, потребляющие много воды, не работают. Под запрет попали все автомойки города.

“В кране вода есть, но мыть машины нельзя. Вот уже второй день, а когда всё это закончится, неизвестно. Мы, конечно, сочувствуем людям, но у нас тоже проблемы. Сотрудники сидят без работы. Есть крупные контракты, по которым автомойка обязана предоставлять услугу. Во что это выльется, сложно предположить”, — рассказывает администратор автомойки Даниил.

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Янтарь», куда в администрации города местному населению посоветовали ходить мыться, также не работает.

Воды хватает садикам и гостиницам

Город в полном объёме обеспечивает водой социальную и туристическую инфраструктуру. В туалетах крупных торговых центров и кафе нехватки не ощущается, в кранах хороший напор воды.

На отключение не жалуются в гостиницах, детских садах, больнице, а также в других социальных и медицинских учреждениях города.

На променаде работает бювет с питьевой водой, но отключены краны для мытья ног и платные общественные туалеты.

Вода в бутылках на дом В диспетчерской службе, принимающей звонки об отключении воды от населения, напряжённая обстановка. В срочном порядке составляются списки для подвоза питьевой воды. 24 июля позвонили жильцы домов на двух улицах. 25 июля с утра заявки пришли с пяти улиц города. Пик заявок приходится на вечер, когда люди возвращаются с работы.

Перебои или полное отсутствие воды в старом фонде, а также в домах восьмидесятого года постройки — это более 30 жилых зданий по всему городу. Точная цифра пока не названа.

Туристы виноваты

За водоснабжение города отвечает предприятие «Зеленоградская вододобыча». По словам главного инженера Андрея Капустина, ситуация «критичная, но не трагичная».

“В рабочем состоянии сейчас находятся 17 скважин, дополнительно подключим ещё примерно пять. К нам обращаются владельцы частных скважин и предлагают брать воду у них. Нам, главное, пережить этот пиковый приток туристов и обеспечить людей водой. Над этим сейчас и работаем”, — рассказывает Капустин.

По его словам, из-за стабильной хорошей погоды и ЧМ-2018 в городе много туристов. Из-за этого и не хватает ресурса.

“Самому городу такое количество скважин с водой без надобности. Много потребляет туристическая сфера, но с другой стороны, отдыхающие кормят местных жителей, так что ситуация двоякая”, — отмечает Капустин.

Перебои с водоснабжением в Зеленоградске наблюдаются больше месяца. После встречи с горожанами в администрации города в понедельник, 23 июля, прошло совещание с участием местных и региональных властей. «Зеленоградская вододобыча» составила примерный график подачи воды. Однако, как сегодня уточнили в ведомстве, график не утвердили городские власти, посчитав невыполнимым. Для стабилизации ситуации со вторника в домах отключили горячую воду и запретили полив территорий из централизованной системы водоснабжения.

Остается неясным точное количество домов, где существуют перебои с водой. По данным, предоставленным диспетчерской службой, их более тридцати. На сайте администрации города речь идет о двадцати домах. А по словам главы министерства по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области Александра Торбы , без воды в Зеленоградске остаются два дома.

Если ситуация не нормализуется к концу недели жители курорта пообещали устроить флешмоб с мочалками и тазами на променаде.