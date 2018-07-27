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Прокуратура потребовала от властей Зеленоградска устранить перебои с водоснабжением
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Прокуратура потребовала от властей Зеленоградска устранить перебои с водоснабжением 

Клопс.Ru 50 минут назад
Фото: Вести Калининград
Прокуратура потребовала от главы администрации Зеленоградского района обеспечить устранение перебоев в водоснабжении города, а также наказать виновных в сложившейся ситуации. Аналогичное требование предъявлено директору «Зеленоградской вододобычи», сообщает пресс-служба ведомства.
“В отсутствие предусмотренных законом оснований подача питьевой холодной воды для жителей более 20 многоквартирных домов, расположенных по улицам 2-й Приморский переулок, Ленина, Бровцева, Московской, Льва Толстого, Мосина, осуществляется с ограничениями по установленному графику”, — говорится в сообщении.
Прокурорская проверка установила, что городские власти и руководство снабжающей организации «не принимают действенных мер, направленных на организацию бесперебойной подачи холодного водоснабжения». Тем самым они «нарушают права неопределённого круга лиц, проживающих в Зеленоградске».
Прокуратурой внесены представления с требованием устранить выявленные проверкой нарушения и привлечь виновных должностных лиц к ответственности. Ведомство взяло на контроль исполнение представлений.
Во многих жилых домах Зеленоградска уже месяц отсутствует вода, у людей нет возможности помыться или воспользоваться канализацией. В городе не работает бассейн, закрыты автомойки, не функционируют общественные туалеты на пляжах. «Клопс» опубликовал видео с флешмоба с мочалками и тазами, который горожане устроили на променаде в знак протеста.
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