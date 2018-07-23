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Эль Макферсон раскритиковали за «жутко уродливые» пальцы ног
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Эль Макферсон раскритиковали за «жутко уродливые» пальцы ног 

Карельские вести 22 минуты назад
Фото: Карельские вести
Эль Макферсон За потрясающую фигуру 54-летнюю Эль Макферсон называют не иначе как «тело». Поклонники по всему миру восхищаются ее стройными ногами (чуть ли не самыми длинными в мире), стальным прессом и подтянутой грудью. Казалось бы, супермодель идеальна с головы до пят, однако придирчивые (не в меру) пользователи сети внимательно рассмотрели свежее фото звезды и пришли к выводу, что у нее… «жутко уродливые» пальцы ног.
«Что случилось с ее ногами? Может быть, неудобная обувь, поэтому они выглядят так деформировано», «Думаю, что все из-за высоких каблуков», — подобные комментарии писали интернет-тролли под фото Эль. Саму звезду, судя по всему, вряд ли волнуют негативные комментарии, поэтому все выпады в свой адрес она просто проигнорировала. Ну а новому бойфренду модели в любимой нравится все — с головы до пят.
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