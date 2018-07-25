Злоумышленники требуют биткоины за невмешательство в работу аэропорта «Домодедово»

Неизвестные требуют от администрации аэропорта «Домодедово» несколько сотен биткоинов, угрожая в случае отказа вмешаться в работу навигационных систем аэропорта.

Как сообщил «Интерфаксу» источник в службах воздушной гавани, злоумышленники направили на электронную почту контакт-центра аэропорта электронное письмо с угрозами.

«Авторы письма угрожают к выходным удаленно вмешаться и навредить работе навигационной аппаратуры аэропорта, утверждают, что располагают для этого техническими возможностями», — сказал источник. В качестве отступных злоумышленники потребовали выкуп в несколько сотен биткоинов.

Между тем администрация аэропорта усилила меры безопасности в терминале и на летном поле.

В пресс-службе аэропорта подчеркнули, что угрозы для функционирования «Домодедово» нет.