Курганские общественники раскритиковали Арт-объект за 52 тыс. рублей

Пятьдесят две тысячи рублей из нищего курганского городского бюджета были потрачены на изготовление и установку Арт-объекта с объемной надписью «Я люблю Курган », который установлен в обновленном сквере по улице К. Мяготина, 136, 138, 140. Как сообщает портал городских властей, объект сразу стал новой точкой притяжения горожан, на него обратили внимание водители проезжающих авто и прохожие. Так ли это, фотографии, приведенные на сайте не позволяют установить, так как около надписи никого из граждан не видно.

К обсуждению «новинки» подключился соавтор проекта «Мой Курган», идеолог Центра Прикладной Урбанистики Александр Бурнашев, который на своей странице в Фейсбуке раскритиковал Арт-объект и место его установки:

«Вы видите здесь сквер? Я вижу здесь пустырь, — пишет Бурнашев, — Эстетически это убого. Надпись просто бросили посреди зарослей сорняка, к ней нет даже дорожки. Но за «газон» можно не волноваться, вытоптан он не будет. Возле этой надписи никто и никогда фотографироваться не будет. В день открытия «арт-объекта» возле «суперофигительного места для селфи» ни души! Эту надпись называют арт-объектом. Арт — это искусство, но ЭТО не искусство, это говно. В этом же «сквере» поставили одну единственную лавочку, под которой в первый же день после сдачи было насрано (о многом говорит!). Пресс-релиз на официальном сайте города выглядит издевательством! Вопросы, на которые нет ответов: Зачем? Для кого? Почему здесь?»

В комментариях к его посту горожане отмечают, что фоном для Арт-объекта стал обшарпанный фасад стоящего сзади дома, что отражает одну из городских проблем — большое количество зданий требуют элементарной штукатурки и покраски фасадов.

Фото портала kurgan-city.ru