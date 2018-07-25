Горизберком Петербурга жестко раскритиковала председатель ЦИК Памфилова

Горизберком Санкт-Петербурга навлек на себе гнев председателя Центризбиркома , передает Neva.Today.

Элла Памфилова потратила 30 минут на критику городского ведомства во время своего выступления на очередном заседании. Участники даже передали ей записку с просьбой остановиться.

Речь о Петербурге зашла во время разговора о выборе нового председателя ГИК. ЦИК предложил выбрать независимую кандидатуру — федерального инспектора Виктора Миненко.

По мнению главы Центризбиркома, петербургское отделение могло «подставить всех на президентских выборах». Город практически дискредитировал всю новую систему «мобильный избиратель».

«Не знаю, что хуже: когда петербургская комиссия не контролирует процесс или же участвует в злоупотреблениях», — заявила Элла Памфилова.

В связи со сложившейся ситуацией, глава ЦИК считает, что порядок в местном ведомстве наведет Виктор Миненко. Она четко дала понять, что не будет проводить консультации по поводу других членов комиссии в качестве кандидата на роль председатели.