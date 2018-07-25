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Горизберком Петербурга жестко раскритиковала председатель ЦИК Памфилова
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Горизберком Петербурга жестко раскритиковала председатель ЦИК Памфилова 

АиФ Санкт-Петербург 52 минуты назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Горизберком Санкт-Петербурга навлек на себе гнев председателя Центризбиркома, передает Neva.Today.
Элла Памфилова потратила 30 минут на критику городского ведомства во время своего выступления на очередном заседании. Участники даже передали ей записку с просьбой остановиться.
Речь о Петербурге зашла во время разговора о выборе нового председателя ГИК. ЦИК предложил выбрать независимую кандидатуру — федерального инспектора Виктора Миненко.
По мнению главы Центризбиркома, петербургское отделение могло «подставить всех на президентских выборах». Город практически дискредитировал всю новую систему «мобильный избиратель».
«Не знаю, что хуже: когда петербургская комиссия не контролирует процесс или же участвует в злоупотреблениях», — заявила Элла Памфилова.
В связи со сложившейся ситуацией, глава ЦИК считает, что порядок в местном ведомстве наведет Виктор Миненко. Она четко дала понять, что не будет проводить консультации по поводу других членов комиссии в качестве кандидата на роль председатели.
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