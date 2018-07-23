Москалькова: адвокат избитого в колонии Ярославля заключенного должна получить госзащиту 

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что адвокату заключенного, избитого в колонии №1 Ярославля, Ирине Бирюковой в соответствии с законом должны предоставить госзащиту.
В понедельник Бирюкова сообщила ТАСС, что покинула Россию и обратилась за государственной защитой в связи с угрозами, которые стали поступать ей вечером 21 июля.
"На нее распространяется закон о государственной защите. Я буду всячески содействовать, если она обратится ко мне за помощью, в предоставлении ей государственной защиты, если действительно такие угрозы к ней поступали", — сказала омбудсмен журналистам в понедельник.
Региональное следственное управление СК по сообщениям СМИ об инциденте 20 июля возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий. Согласно данным следствия, сотрудники УФСИН России по Ярославской области нанесли мужчине «множественные удары руками, ногами и неустановленными предметами по туловищу и конечностям» на территории исправительной колонии №1 Ярославля. Следователи устанавливают конкретных лиц, причастных к совершению преступления. Сейчас установлены личности всех сотрудников исправительной колонии, которые принимали участие в избиении заключенного, задержаны шесть человек.