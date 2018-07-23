Москалькова: адвокат избитого в колонии Ярославля заключенного должна получить госзащиту

В понедельник Бирюкова сообщила ТАСС, что покинула Россию и обратилась за государственной защитой в связи с угрозами, которые стали поступать ей вечером 21 июля.

"На нее распространяется закон о государственной защите. Я буду всячески содействовать, если она обратится ко мне за помощью, в предоставлении ей государственной защиты, если действительно такие угрозы к ней поступали", — сказала омбудсмен журналистам в понедельник.