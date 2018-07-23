Питерский парламент купит голубых и розовых поросят

Законодательное собрание Санкт-Петербурга разметило тендер за закупку подушек в форме поросят. На постельные принадлежности депутаты потратят почти 330 тыс. рублей.

Подушки станут подарками к Новому году, следует из информации на сайте Госзакупок. Всего парламент города хочет приобрести 550 сувениров — розового о голубого цвета. В техзадании содержатся строгие требования к продукции.

«Товар [должен быть] изготовлен из полотна трикотажного коротковорсового бледно-коричневого цвета, близкого к pantone 7499U, высота ворса 1,5 мм, плотность ткани 200 г/м3», — сказано в документе.

Также сообщается, что внутри каждого поросенка должно помещаться полкило кондитерских изделий.

Ранее News.ru писал, что бывшая ведущая «Дом-2» Жужа завела роман с сыном российского миллиардера Валерия Маркелова, которого СМИ называют «королем Госзакупок». Хейтеры Жужи утверждают, что журналистка пытается таким образом спастись от финансовой нужды.