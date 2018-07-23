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Названа основная версия гибели мальчика с ДЦП в Челябинской области
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Названа основная версия гибели мальчика с ДЦП в Челябинской области 

РИА Новости 28 минут назад
ЧЕЛЯБИНСК, 23 июл — РИА Новости. Страдающий ДЦП 14-летний подросток, пропавший в Челябинской области 18 июля и тело которого нашли 21 июля в водоеме, погиб из-за того, что упал в воду во время прогулки и не смог выбраться из-за заболевания, сообщило в понедельник следственное управление СК РФ по региону.
"На сегодняшний день в качестве одной из основных версий гибели мальчика проверяется его падение в реку во время прогулки по берегу и неспособность самостоятельно выбраться из воды вследствие имевшегося заболевания", — говорится в сообщении.
Следствие уточняет, что тело мальчика обнаружено без видимых признаков насильственной смерти, судебно-медицинское исследование показало, что он утонул.
Как сообщало местное агентство новостей Chelyabinsk.ru, мальчик потерялся 18 июля во время прогулки в поселке Туктубаево.
По данным СУ СК, в районе поселка Туктубаево ушел из дома и не вернулся 14-летний мальчик. В связи с наличием угрозы его жизни и здоровью следственные органы по данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии), уточняет следствие.
Подростка искали правоохранительные органы, волонтеры, по поручению губернатора региона Бориса Дубровского в пятницу на поиски ребенка был поднят «Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Челябинской области». Мальчика искали на автомобилях УАЗ, квадроциклах, а также четыре общественника «Росспаса» с тремя обученными собаками, и 21 июля его тело было найдено в реке Миасс недалеко от поселка Туктубаево.
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