Названа основная версия гибели мальчика с ДЦП в Челябинской области

"На сегодняшний день в качестве одной из основных версий гибели мальчика проверяется его падение в реку во время прогулки по берегу и неспособность самостоятельно выбраться из воды вследствие имевшегося заболевания", — говорится в сообщении.

Следствие уточняет, что тело мальчика обнаружено без видимых признаков насильственной смерти, судебно-медицинское исследование показало, что он утонул.

Как сообщало местное агентство новостей Chelyabinsk.ru, мальчик потерялся 18 июля во время прогулки в поселке Туктубаево.

По данным СУ СК, в районе поселка Туктубаево ушел из дома и не вернулся 14-летний мальчик. В связи с наличием угрозы его жизни и здоровью следственные органы по данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии), уточняет следствие.