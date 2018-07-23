Первый канал нашел таинственный след в убийстве легендарной артистки Федоровой

Прошло 30 лет с момента убийства советской актрисы Зои Алексеевны Федоровой . Преступление до сих пор не раскрыто. Подозрения падают на близких артистки, те в свою очередь считают, что в гибели звезды виновны спецслужбы.

Американский внук звезды советского кино Кристофер приехал в Россию , в студию программы «Пусть говорят» Первого канала, чтобы узнать правду. Долгие годы одним из главных подозреваемых в смерти Федоровой был его отец-американец. Тем более после смерти артистки из ее дома пропала внушительная коллекция бриллиантов.

Федорову с пулей в голове обнаружили родственники в ее собственной московской квартире на Кутузовском проспекте. Заговорили о политическом заказе, ведь актриса собиралась уезжать в Америку. По другим данным она была шпионкой еще с 20-х годов и знала многие секреты политической элиты.

Однако следователь, занимавшийся этой историей, считает, что Федорову убил очень близкий знакомый, который смог легко проникнуть в квартиру. По предположению дознавателя, выстрел сделала женщина.

Знакомая артистки Виктория Лазич заявляет, что Зоя Алексеевна готовилась эмигрировать в США , поэтому продавала все свои вещи и драгоценности. Вырученные средства актриса планировала с помощью замысловатой финансовой манипуляции перевести в американский банк. Лазич считает, что звезду убили спецслужбы СССР.

Внучатый племянник актрисы Алексей Федоров , так же уверен, что к смерти его родственницы причастны сотрудники госбезопасности. По словам мужчины, за каждым шагом Зои Алексеевны следили, ее телефон прослушивали, а уже после убийства органы настойчиво пытались повесить убийство на его отца.

Бывший следователь по особо важным делам при Генеральной прокуратуре СССР Владимир Калиниченко убежден, что Федорова промышляла контрабандой. «Абсолютно по всем материалам Зоя была завербована наркоматом госбезопасности, но существует же правило, если агент НКВД засвечивается его из списка исключают. Но поскольку Зоя вольно-невольно была вовлечена в бриллиантовый бизнес, то ее кураторами были работники ОБХСС», — предположил экс-дознавательв эфире «Пусть говорят».

Еще одна подруга Федоровой — актриса Энгелина Рогальская вспоминает, что у Зои Алексеевны бриллиантов в помине не было. Погибшая артистка занималась мелкой спекуляцией и еле-еле сводила концы с концами. Федорова планировала начать новую жизнь с дочерью в Америке. За несколько дней до убийства звезда советского кино рассказывала, что уже купила билеты на самолет и собрала вещи.

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