Алена Свиридова показала себя без макияжа

55-летняя певица удивила поклонников внешним видом.

Алена Свиридова не так часто делится новостями, касающимися ее личной жизни. Однако на ее страничке в Instagram иногда красуются фото с отдыха. Например, она порадовала своих фолловеров естественным фото без макияжа. Алена абсолютно не комплексует. Звезда считает, что каждый возраст надо воспринимать с достоинством. Что уж и говорить, на светских мепроприятих Свиридова блистает во всей красе.

Подписчики с удовольствием насладились естественной красотой артистки.

«Ты как была прекрасна, так и осталась», «Вы эталон современной женщины, лично для меня! Вы выглядите естественно, свежо в любом образе… и лицо и фигура и ум — в вас все прекрасно!», «Мне нравятся такие натуральные фотки, кажется, что я рядом с вами близко, сидим пьем чай!», «Хорошее фото, никого не слушайте! Супер, натуральная!», — восхищаются пользователи микроблога.

«Фото не нужно выставлять напоказ», — осмелилась посоветовать звезде одна из фолловеров.

Алена, в свою очередь, ответила как мудрая женщина: «Я не идеальна и не претендую на это. И не считаю, что нужно себя приукрашивать для „Инстаграма“. Вот нанесу на себя грим натурального лица? И как будто вышла из моря? Я тогда вряд ли буду публиковать что-нибудь, уж очень это будет утомительно. Это же жизнь, а не глянцевый журнал. Так можно начать краситься перед тем, как муж проснется, а вдруг я не идеальна?»

Также певица не скрывает, что уже на протяжении шести лет состоит в отшениях с бизнесменом Давидом Варданяном. Пресса уже не раз их женила, однако они не хотят официально регистировать свои отношения. Им и так хорошо, как призналась певица. Надо сказать, что 14-летняя разница в возврасте абсолютно не мешает паре. Также у артистки есть двое сыновей. 35-летний Василий от первого брака — программист, живет в Канаде . И сейчас она воспитывает 14-летнего Григоря от гражданского мужа.

Надо сказать, что Алена находится постоянно в окружении мужчин моложе ее. И конечно, ей хочется выглядеть под стать им. Поэтому она пристально следит за своим рационом. За полчаса до еды звезда выпивает теплую воду, также она исключила кофе и соки. Свиридова не любит проводить время в спортивном зале. Она предпочитает заниматься дайвингом и просто побегать в парке.

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