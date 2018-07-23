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Минэкономразвития и РЭЦ запустили проект по содействию продвижению российского экспорта
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Минэкономразвития и РЭЦ запустили проект по содействию продвижению российского экспорта 

ТАСС 35 минут назад
МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Минэкономразвития совместно с Российским экспортным центром (РЭЦ) начали реализацию проекта, основной целью которого является продвижение продукции отечественных производителей на экспорт. Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития.
"В рамках реализации национального проекта по повышению производительности труда и поддержке занятости Минэкономразвития России инициировало создание первого акселератора для экспортной поддержки предприятий. «Экспортный марафон» разработан и открыт совместно со школой экспорта РЭЦ", — отмечает министерство.
Как уточняется в сообщении, в рамках содействия выходу предприятий-участников проекта на экспортные рынки специалисты окажут им полное сопровождение до заключения экспортного контракта через обучение, наставничество и экспертную поддержку. За каждым предприятием-участником закреплены наставники для оперативных консультаций. В сферу их экспертизы входят вопросы поиска и оценки потенциальных покупателей, подготовки предприятий и товара к экспорту, а также особенности экспортного маркетинга. Критерием успешного прохождения акселератора станет заключение новых экспортных контрактов в течение шести месяцев после завершения обучения, отметили в Минэкономразвития.
Участники проекта
В марафон прошли отбор 45 руководителей из 13 предприятий-участников национального проекта. С ними работают ведущие эксперты-практики и тренеры РЭЦ, Сколково, Высшей школы экономики и Всероссийской академии внешней торговли. «Развитие экспортного потенциала — одно из основных направлений повышения производительности труда. Многие из вас уже делали серьезные шаги для выхода на экспорт и знакомы с системными мерами поддержки. Задача акселератора и марафонов — дать специальные знания и развить навыки применения этих знаний, что, в конечном счете, существенно повысит экспортные возможности ваших предприятий», — приводятся в сообщении слова помощника главы Минэкономразвития Юлия Урожаева, выступавшего с приветственным словом перед участниками проекта.
В Минэкономразвития также сообщили о том, что до конца года запланировано проведение еще двух образовательных модулей «Экспортного марафона». К 2024 году в рамках Национального проекта по повышению производительности труда и поддержке занятости акселерационную поддержку получат как минимум 1 тыс. предприятий.
Как сообщалось ранее, в майском указе президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров в размере $250 млрд к 2024 году. При этом экспорт продукции АПК должен вырасти до $45 млрд В 2017 году экспорт несырьевых неэнергетических товаров из России вырос на 22,7% и составил $133,8 млрд
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