Объявлен конкурс на название марсохода миссии ExoMars

«Ровер должен прибыть на Марс в марте 2021 года. Он исследует, как развивался Марс, и могут ли быть там условия для жизни. Конкурс на лучшее имя для него был объявлен астронавтом ESA Тимом Пике», — говорится в сообщении Европейского космического агентства.

Новый марсоход станет первым аппаратом, который сможет бурить грунт планеты на глубину до двух метров, чтобы попытаться найти доказательства наличия жизни.

По данным РИА Новости, сперва структурно-температурный макет ровера испытают на Земле на вибростендах. Затем начнутся двухмесячные температурные тесты, потом его будут проверять на совместимость с российской посадочной платформой. После этого начнётся восьмимесячная серия испытаний на проходимость.

ExoMars-2020 — второй этап международной миссии. Он предполагает более широкое участие российской стороны.