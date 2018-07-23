Ещё
Объявлен конкурс на название марсохода миссии ExoMars
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Объявлен конкурс на название марсохода миссии ExoMars 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: Говорит Москва
«Ровер должен прибыть на Марс в марте 2021 года. Он исследует, как развивался Марс, и могут ли быть там условия для жизни. Конкурс на лучшее имя для него был объявлен астронавтом ESA Тимом Пике», — говорится в сообщении Европейского космического агентства.
Новый марсоход станет первым аппаратом, который сможет бурить грунт планеты на глубину до двух метров, чтобы попытаться найти доказательства наличия жизни.
По данным РИА Новости, сперва структурно-температурный макет ровера испытают на Земле на вибростендах. Затем начнутся двухмесячные температурные тесты, потом его будут проверять на совместимость с российской посадочной платформой. После этого начнётся восьмимесячная серия испытаний на проходимость.
ExoMars-2020 — второй этап международной миссии. Он предполагает более широкое участие российской стороны.
Говорит Москва: последние новости
В Киеве заявили об искусственном нагнетании в СМИ ситуации в Азовском море Директор аналитического центра Роскосмоса уволился на фоне скандала с делом о госизмене После задержания сотрудника ЦНИИмаш Кудрявцева в институте начались обыски
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путина попросили вмешаться еще в одну войну341
Дело о госизмене начинает разрастаться122
Россия на дне: как поделят Каспий18
Украинский политик лично проверил Крымский мост178
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль159
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:20
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль
Армия Статьи
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение