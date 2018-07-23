Вторая смена форума «Область будущего» в Липецкой области собрала более 200 участников 

ЛИПЕЦК, 23 июля. /ТАСС/. Более 200 молодых жителей Липецкой области стали участниками второй смены образовательного молодёжного форума «Область будущего», который в шестой раз проходит в Липецкой области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации региона.
"Участниками второй смены «Палитра будущего» стали представители творческой молодежи области. Это танцоры и хореографы, музыканты, начинающие актеры, литераторы, юмористы и кавээнщики", — сообщили в пресс-службе, отметив, что автор лучшего социального проекта получит на его реализацию 30 тыс. рублей.
Как рассказали в пресс-службе, для участников смены организованы образовательная, спортивная и творческая программы. Также в рамках фестиваля пройдут мастер-классы, тренинги и лекции, которые для участников форума проведут авторитетные гости, эксперты, чьи имена хорошо знают в регионе.
"В последний вечер второй смены форума на сцену выйдут представители региональной Университетской лиги КВН и разыграют «Летний кубок»", — рассказали в пресс-службе.
Форум проводится по инициативе главы администрации региона Олега Королева. По его словам, подобные молодежные встречи обеспечивают необходимый настрой для юношей и девушек на достижение лучших результатов.
Организаторами форума выступают управление молодежной политики Липецкой области и областной Центр развития добровольчества. Первая смена форума «Управляй будущим», в которой приняли участие лидеры молодежного самоуправления, молодые общественные деятели начинающие журналисты, завершилась 20 июля. Форум продлится до 27 июля.