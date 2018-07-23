Ещё
«Болезнь не щадит»: в сети обсуждают резкое похудение Валентина Юдашкина из-за недуга
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Когда грянет кризис, новые требования к дачникам и другие события дня
Когда грянет кризис, новые требования к дачникам и другие события дня

«Болезнь не щадит»: в сети обсуждают резкое похудение Валентина Юдашкина из-за недуга 

Лиза 35 минут назад
Фото: Лиза
@marinayudashkina«Болезнь не щадит»: в сети обсуждают резкое похудение Валентина Юдашкина из-за недугаВалентин Юдашкин (54) вместе с семьей отдыхает сейчас в Израиле. Некоторое время назад стало известно, что дизайнер борется с онкологией. Недавно эту информацию подтвердил Иосиф Кобзон. В эфире одного из телешоу он рассекретил диагноз Александра Розенбаума, Николая Караченцова и Валентина Юдашкина. Розенбаум после этого опубликовал официальное опровержение на своем сайте.
А вот Валентин Юдашкин не скрывает, что перенес операцию на почке. Дизайнер и сам рассказывал о своем диагнозе в эфире ток-шоу «Пусть говорят», отдельно поблагодарив за помощь врачей и свою жену. По словам Марины Юдашкиной, сейчас мужу ничего не угрожает, нужно лишь время на восстановление. Сдержанная на эмоции, но очень энергичная супруга дизайнера во всем его поддерживает. На днях женщина поделилась отпускной фотографией с мужем. Нашлись подписчики, которые посетовали на «неважный» внешний вид Юдашкина: «Как-то сдулся Валентин, болезнь никого не щадит», «Похудел очень, конечно, вид нездоровый!». Но большинство сошлись на том, что рядом с такой супругой, как Марина Юдашкина, любимый дизайнер обязательно пойдет на поправку: «Замечательная семья! Рак лечится сейчас, тем более есть все возможности! Все будет хорошо!», «С Мариной не забалуешь, такая любого на ноги поставит!».
Читай также материал Иосиф Кобзон откровенно рассказал о страшном диагнозе Александра Розенбаума.
@marinayudashkina
Лиза: последние новости
Иосиф Кобзон откровенно рассказал о страшном диагнозе Александра Розенбаума Анастасия Костенко похвасталась плоским животом спустя 6 дней после родов Довольный собой рэпер Баста раскрыл секрет похудения на 10 килограммов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль64
Россияне взбунтовались из-за нового налога436
Из россиян сделают «вечных пешеходов»203
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе299
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций59
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:20
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль
Армия Статьи
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение