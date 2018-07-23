«Болезнь не щадит»: в сети обсуждают резкое похудение Валентина Юдашкина из-за недуга 

@marinayudashkina«Болезнь не щадит»: в сети обсуждают резкое похудение Валентина Юдашкина из-за недугаВалентин Юдашкин (54) вместе с семьей отдыхает сейчас в Израиле. Некоторое время назад стало известно, что дизайнер борется с онкологией. Недавно эту информацию подтвердил Иосиф Кобзон. В эфире одного из телешоу он рассекретил диагноз Александра Розенбаума, Николая Караченцова и Валентина Юдашкина. Розенбаум после этого опубликовал официальное опровержение на своем сайте.
А вот Валентин Юдашкин не скрывает, что перенес операцию на почке. Дизайнер и сам рассказывал о своем диагнозе в эфире ток-шоу «Пусть говорят», отдельно поблагодарив за помощь врачей и свою жену. По словам Марины Юдашкиной, сейчас мужу ничего не угрожает, нужно лишь время на восстановление. Сдержанная на эмоции, но очень энергичная супруга дизайнера во всем его поддерживает. На днях женщина поделилась отпускной фотографией с мужем. Нашлись подписчики, которые посетовали на «неважный» внешний вид Юдашкина: «Как-то сдулся Валентин, болезнь никого не щадит», «Похудел очень, конечно, вид нездоровый!». Но большинство сошлись на том, что рядом с такой супругой, как Марина Юдашкина, любимый дизайнер обязательно пойдет на поправку: «Замечательная семья! Рак лечится сейчас, тем более есть все возможности! Все будет хорошо!», «С Мариной не забалуешь, такая любого на ноги поставит!».
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@marinayudashkina