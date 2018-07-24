Ребенок от 63-летней возлюбленной поможет Гогену Солнцеву решить «квартирный вопрос»

Шоумен Гоген Солнцев и его 63-летняя супруга Екатерина Терешкович решили завести ребенка. Об этом новоиспеченная пара рассказала во время программы « Андрей Малахов . Прямой эфир» на федеральном телеканале.

Терешкович считает, что Гоген будет очень хорошим отцом. Однако, согласно заключению врачей, женщина не сможет забеременеть, поскольку ее репродуктивная функция полностью угасла. Теперь молодожены размышляют над опекунством и поиском суррогатной матери.

— Мы становимся опекунами. В 18 лет такие дети имеют право на квартиру от государства. Мы прекрасно можем там все вместе жить.

А если взять сразу 16-летнего, то этап пеленок и нянек сразу отпадает. Не полюбим — обратно в детдом отдадим,

— рассуждает Гоген Солнцев.

Детский психолог Айна Громова посоветовала супругам отказаться от идеи стать родителями, поскольку из этого не может выйти ничего хорошего.

Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович стали мужем и женой в феврале этого года. В недавнем интервью Гоген намекал, что они с возлюбленной хотят иметь общих детей. Вскоре после этого они выложили загадочное фото с младенцем.