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Гоген Солнцев и его пожилая супруга готовятся стать родителями
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Гоген Солнцев и его пожилая супруга готовятся стать родителями 

Вести.Ru 33 минуты назад
Фото: Вести.Ru
У самой скандальной пары года — Гогена Солнцева и Екатерины Терешкович — может появиться ребенок. Вопреки прогнозам скептиков, молодожены продолжают строить семью и думать о рождении ребенка. Как возможно стать мамой в 63 года — обсуждают гости программы "Андрей Малахов. Прямой эфир".
Жена Гогена уверена, что в настоящей семье обязательно должны быть дети. "Гоген будет очень хорошим отцом — заботливым и нежным, — уверена женщина. Однако на приеме у гинеколога ее ждал неутешительный результат. «Репродуктивная функция женщин к 60 годам угасает полностью. Без матки выносить абсолютно невозможно», — сказала Юлия Сиверцова, медицинский директор сети частных клиник.
Сразу после визита к врачу Гоген, чтобы утешить расстроенную жену, отвез ее к детскому дому и сказал, что они могут подумать об усыновлении. «Мы становимся опекунами. В 18 лет такие дети имеют право на квартиру от государства. Мы прекрасно можем там все вместе жить. А если взять сразу 16-летнего, то этап пеленок и нянек сразу отпадает. Не полюбим — обратно в детдом отдадим», — рассуждает молодой муж.
Детский психолог и психиатр Айна Громова посоветовала супругам даже не думать о ребенке. Такой же позиции придерживается и телеведущая Екатерина Одинцова.
Репродуктолог Владислав Мельников, к которому обратились супруги Солнцевы, посоветовал им искать суррогатную мать, а лучше сразу обратиться за помощью к Полине — взрослой дочери Екатерины — и попросить ее выносить эмбрион. Однако дочь Кати не просто категорически против этого, но и стыдится отношений своей мамы с Гогеном.
Кто из родственников Гогена и Екатерины найдет в себе достаточно сил и любви и согласится им помочь, кого сами молодожены хотели бы видеть в качестве суррогатной матери, и поверят ли в силу их чувств самые близкие люди — ответы на эти вопросы в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир».
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