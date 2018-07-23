Ельцин Центр пригрозил судом за клевету Никите Михалкову

Скандальная история с высказываниями Никиты Михалкова в адрес Ельцин Центра в очередной раз получила продолжение. На этот раз режиссер в эфире авторской программы «Бесогон ТВ» на телеканале «Россия 24» откровенно «прошелся» по строительству филиала президентского центра в Москве на территории городской усадьбы «Дом Бобринских», расположенной по улице Малой Никитской.

Режиссер первоначально вспомнил причины своего недовольства Музеем первого президента России в Екатеринбурге (это короткометражный мультфильм об истории страны), а затем более тщательно остановился на новом московском месте Ельцин Центра. В частности, его внимание остановилось на том, что «Дом Бобринских» является объектом культурного наследия, который подвергнется реставрации.

В ответ пресс-служба Ельцин Центра написала большое опровержение по факту каждого аспекта, который критиковал режиссер. «20 июля кинорежиссер Никита Михалков в очередной раз посвятил свою авторскую телепрограмму „Бесогон“ Президентскому центру Б. Н. Ельцина (Ельцин Центру). И в очередной раз вместо проверенных фактов и аргументированных оценок телезритель получил фирменную михалковскую смесь из демагогии и прямого вранья», — отмечается в опровержении.

И далее подробно рассказали об усадьбе «Дом Бобринских» на Малой Никитской, которая находится в собственности РФ и в 2010 году была передана фонду «Президентский центр Б. Н. Ельцина». «Получив в пользование усадьбу, Президентский центр Б. Н. Ельцина принял на себя обязательства сделать все возможное для воссоздания исторического облика здания. И эти обязательства добросовестно выполнил», — говорится в сообщении.

В частности, на объекте до 2015 года были выполнены все подготовительные работы для реставрации здания, а проект реставрации получил одобрение в Департаменте культурного наследия города Москвы. Далее сообщается о выполненных работах на объекте, в том числе и противоаварийных.

В 2015 году проект был направлен на госэкспертизу в Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной экспертизы» и получил одобрение. «Г-н Михалков, судя по всему, не в курсе, что в дальнейшем работы по реставрации и реконструкции „Дома Бобринских“ взяло на себя Управление делами Президента РФ. Техническим заказчиком является ФГБУ „Управление заказчика строительства и реконструкции объектов федеральных государственных органов“ Управления делами Президента Российской Федерации. Функции генерального подрядчика осуществляет Федеральное государственное унитарное предприятие „Ремонтно-строительное управление“ Управления делами Президента Российской Федерации», — рассказали в пресс-службе.

И также перечислили, какие охранные обязательства по культурному наследию при реставрации лежат на организации. «Остается напомнить г-ну Михалкову, что занятие журналистикой, в отличие от художественного творчества, требует как минимум изучения и проверки фактов. Иначе есть шанс рано или поздно получить повестку в суд по делу о клевете», — так заканчивается официальное опровержение слов Никиты Михалкова.

Уместно отметить, что критика Ельцин Центра со стороны режиссера началась чуть ли не в момент открытия здания и музея в Екатеринбурге. Для того, чтобы переубедить его во мнении, Никита Михалков был приглашен в Музей первого президента России. Режиссер согласился, осмотрел музей, но в итоге все равно остался при своем мнению, которое периодически озвучивает в своей программе «Бесогон ТВ».