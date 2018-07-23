Как чувствовать себя комфортно на пляже во время менструации

У нас в стране не настолько длинное лето, чтобы отказываться от пляжного отдыха на время менструации. ПМС — это не болезнь, а современные средства гигиены и разнообразие купальной одежды позволяют оставаться активной и чувствовать себя уверенно. Главное, правильно подготовиться к выезду на природу. Расскажу, как облегчить свой летний отдых во время менструации.

Выбирай комфортный купальник

Помимо бикини в твоем гардеробе обязательно должен быть закрытый купальник, благо сейчас есть огромный выбор фасонов. Идеальным вариантом будет свим-дресс — он совмещает купальник и платье. Такие модели рекомендуют пышным девушкам, но они идут абсолютно всем. Этот купальник скроет проблемные зоны. Длина может быть разной, некоторые модели не отличить от пляжного платья. Еще один удачный вариант для менструации — купальник спортивного типа с длинными шортами. Выбирай купальник темного цвета, тогда не придется переживать о протечке. Для вдохновения почитай мою статью о том, как повторить пляжные образы из культовых фильмов.

Наноси солнцезащитный крем

Это нужно делать всегда, но при ПМС солнцезащита особенно важна. Как отмечает дерматолог Уитни Боу, у многих женщин во время менструации снижается болевой порог. Солнечный ожог будет более мучительным, чем обычно, так что лучше проявить дополнительную осторожность. Выбирай средство без масел, которое предназначено для лица. Во время ПМС у некоторых девушек кожа становится жирнее и появляются высыпания на лице. Правильный солнцезащитный крем не вызовет дополнительных покраснений. Некоторые антибиотики, обезболивающие или травяные добавки могут усилить твою чувствительность к солнцу. Чтобы долго находиться на пляже и не испытывать дискомфорта, возьми с собой зонт и шляпу с широкими полями.

Солнцезащитный глоссарий

Глоссарий для правильной защиты от солнечных лучей поможет тебе разбираться во всем, что написано на этикетках.

Бери правильные закуски

Пляж полон соблазнительных и нездоровых закусок. Избегай соленой, острой, жирной и слишком сладкой еды, чтобы не почувствовать себя хуже. Лучшим выбором будут фрукты: бананы — источник витамина В6, апельсины — быстрый способ поднять настроение, арбуз, который утолит тягу к сладкому природными сахарами. Листовые овощи поднимут уровень железа в крови, который может падать на время менструации.

Возьми пляжное покрывало

Позаботься о том, чтобы тебе было максимально комфортно. На покрывале ты сможешь растянуться в свое удовольствие или позаниматься растяжкой. Это один из эффективных способов облегчить менструальную боль.

Будь активна

ПМС мало у кого вызывает желание заняться спортом, но постарайся разнообразить свой пляжный отдых активностями. Плавание или игра в волейбол помогут облегчить спазмы и вздутие. Когда ты двигаешься, учащается сердечный ритм и организм высвобождает эндорфины, так что только спорт поможет тебе зарядиться энергией. Не слушай тех, кто говорит, что при менструации нельзя купаться. Главное, выбрать надежные средства гигиены и регулярно посещать туалет, а в остальном ты можешь отдыхать так же, как в обычные дни.

Попробуй менструальную чашу

Тампоны, безусловно, упрощают нам жизнь, особенно на пляже. Но попробуй и другие средства, например, менструальную чашу. Нельзя однозначно сказать, хороший это способ пережить ПМС или нет, ведь здесь все очень индивидуально. Тебе понадобится какое-то время, чтобы привыкнуть к ощущениям и научиться пользоваться чашой. Возможно, она станет самым комфортным средством для тебя. Есть модели, которые можно непрерывно носить до 12 часов. С ней ты будешь спокойно плавать и активно отдыхать. Даже если берешь тампон или чашу, которые рассчитаны на долгое время, возьми запасные средства на случай, если менструация окажется более обильной, чем ты ожидала, или придется задержаться на пляже.

Пей много жидкости

Во время ПМС тебе нужно особенно много пить. Вода помогает облегчить вздутие живота, разумеется, она не должна быть газированной. Компания Tampax рекомендует выпивать ежедневно 10 стаканов жидкости во время менструации — и это даже не в те дни, когда ты проводишь много часов на жарком пляже.

А что помогает тебе уверенно чувствовать себя на пляже во время менструации?