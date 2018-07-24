Ещё
Премьер Франции заявил, что «дело Беналля» не имеет государственной значимости
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Премьер Франции заявил, что «дело Беналля» не имеет государственной значимости 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ИноСМИ
ПАРИЖ, 24 июля. /ТАСС/. Проступок Александра Беналля, бывшего работника администрации президента Франции, не следует рассматривать как скандал государственных масштабов. Такое мнение высказал во вторник премьер-министр Франции Эдуар Филипп, выступая в Национальном собрании (нижняя палата парламента) с ответами на вопросы депутатов. Трансляцию заседания вел телеканал парламента LCP.
"Это личный проступок работника администрации президента, и он не представляет собой дела государственных масштабов", — подчеркнул премьер-министр. При этом он, отвечая на вопрос относительно недостаточности наказания Беналля со стороны администрации президента, сказал: «Я согласен с тем, что можно задаться вопросом относительно пропорциональности принятого в отношении его решения».
На минувшей неделе в распоряжении французских телеканалов оказался видеоролик, на котором видно, как сотрудник Елисейского дворца Александр Беналля и сотрудник аппарата правящей партии «Республика на марше» Венсан Краз избивают двух человек в Латинском квартале Парижа в ходе первомайской демонстрации.
Беналля был вначале отстранен от должности на две недели. Затем, когда выяснилось, что он незаконно получил от офицеров полиции служебную видеозапись инцидента, против него была начата процедура увольнения. В воскресенье Беналля были предъявлены обвинения в применении насилия и вмешательстве в действия представителей властей. Он также обвинен в незаконном присвоении материалов расследования.
Краз был уволен из аппарата «Республики на марше» еще в мае. Против него были выдвинуты схожие обвинения. Кроме того, французская юстиция предъявила обвинения трем полицейским, передавшим Беналля служебную видеозапись. Все подозреваемые в настоящий момент находятся под судебным контролем.
ТАСС: последние новости
МВД Германии: число потенциально опасных исламистов в стране достигло рекордного уровня Источник: в Башкирии задержали подозреваемых в убийстве топ-менеджера "ОДК-УМПО" Шойгу: доля нового вооружения в Сухопутных войсках увеличилась на 13% с 2016 года
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия стянула военную технику к западным рубежам327
Чемпион мира погиб при крушении самолета под Москвой26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть75
Тяжелобольная Терехова не может говорить20
Путин дал добро на новый мегамост639
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
03:26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть
Украина В мире
01:00
Бузова попала в аварию
Шоу-бизнес
02:20
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Армия Войска
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
00:59
«Нафтогаз» против «Газпрома»: и целого мира мало
Компании Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение