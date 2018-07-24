Премьер Франции заявил, что «дело Беналля» не имеет государственной значимости

ПАРИЖ, 24 июля. / ТАСС /. Проступок Александра Беналля, бывшего работника администрации президента Франции , не следует рассматривать как скандал государственных масштабов. Такое мнение высказал во вторник премьер-министр Франции Эдуар Филипп, выступая в Национальном собрании (нижняя палата парламента) с ответами на вопросы депутатов. Трансляцию заседания вел телеканал парламента LCP.

"Это личный проступок работника администрации президента , и он не представляет собой дела государственных масштабов", — подчеркнул премьер-министр. При этом он, отвечая на вопрос относительно недостаточности наказания Беналля со стороны администрации президента, сказал: «Я согласен с тем, что можно задаться вопросом относительно пропорциональности принятого в отношении его решения».

На минувшей неделе в распоряжении французских телеканалов оказался видеоролик, на котором видно, как сотрудник Елисейского дворца Александр Беналля и сотрудник аппарата правящей партии «Республика на марше» Венсан Краз избивают двух человек в Латинском квартале Парижа в ходе первомайской демонстрации.

Беналля был вначале отстранен от должности на две недели. Затем, когда выяснилось, что он незаконно получил от офицеров полиции служебную видеозапись инцидента, против него была начата процедура увольнения. В воскресенье Беналля были предъявлены обвинения в применении насилия и вмешательстве в действия представителей властей. Он также обвинен в незаконном присвоении материалов расследования.

Краз был уволен из аппарата «Республики на марше» еще в мае. Против него были выдвинуты схожие обвинения. Кроме того, французская юстиция предъявила обвинения трем полицейским, передавшим Беналля служебную видеозапись. Все подозреваемые в настоящий момент находятся под судебным контролем.