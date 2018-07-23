Дело Беналла — государственный скандал?

Учитывая, что Эммануэль Макрон представлял примерное поведение в качестве одного из столпов своего президентства, серьезный просчет в сфере этики и ответственности власти повлек за собой самый острый кризис для президента Франции за все его пребывание на посту.

Дело Александра Беналла перерастает в государственный скандал, ослабляя исполнительную власть в том, что должно было бы быть ее силой: речь идет об обещанных практиках «нового мира».

Все началось с видео, на котором «Монд» установил 18 июля сотрудника президентской администрации Александра Беналла (Alexandre Benalla): тот, в полицейской каске на голове, набросился на двух демонстрантов во время первомайского митинга.

Он получил разрешение присутствовать в качестве «наблюдателя» за операцией правоохранительных органов и впоследствии понес наказание, как заявили в Елисейском дворце. Только вот эти меры оказались явно незначительными, поскольку все ограничилось двухнедельным отстранением. Это решение не должно было выйти за пределы администрации и вызвало первые подозрения насчет работы высшей государственной власти.

Запоздалое решение

После долгих проволочек и катастрофически неуместных заявлений, в связи с чем ситуация стала все больше выходить из-под контроля, глава государства решил сделать 20 июля то, что должен был сделать сразу же: уволить сотрудника, чьи качества, методы и связи должны были уже давно вызвать тревогу, как показали наши расследования.

Как бы то ни было, этот шаг был сделан слишком поздно для того, чтобы положить конец скандалу, который пролил свет на поведение сверхцентрализованной власти. Макрон поставил вертикальную систему как залог эффективности реформ страны. Сегодня она дошла до карикатуры и оборачивается против него. Президент любит действовать по согласованию с верными сторонниками. Система, в которой верность стоит выше всего остального, привела президента к большой политической ошибке.

Последствия же обещают быть очень серьезными, поскольку ситуация приобретает вид государственного скандала. Мы видим, что власть, судя по всему, решила защитить человека из-за его вхожести в ближайшее окружение Макрона, наплевав при этом на закон и правила. Все это говорит о целом ряде проблем в президентской администрации, чьи отголоски сейчас слышны все отчетливее.

Так, например, министр внутренних дел Жерар Коломб (Gérard Collomb) и прочие высокопоставленные чиновники, осведомленные о случившемся, не поставили в известность правоохранительные органы. То же самое касается и Префектуры полиции Парижа, трое руководителей которой уже понесли наказание по этому делу.

Противовесы сработали

Произошедшее касается государства еще и потому, что надолго ослабляет власть и ее способность действовать. Это не говоря уже о волнении большинства, которое было шокировано и приведено в замешательство позицией Елисейского дворца.

Как бы то ни было, в этот значимый для демократии момент стоит все же порадоваться, что противовесы сработали. Прежде всего, это касается прессы, которая раскрыла то, что должно было остаться скрытым в Елисейском дворце. Далее, правоохранительные органы начали расследование, которому теперь предстоит сделать свое дело. Наконец, парламент решил сформировать двойную следственную комиссию для установления истины.

Макрон в свою очередь не торопится давать объяснения и отмел в четверг все вопросы уклончивым ответом: «Республика нерушима». Только вот этого нельзя сказать об имидже президента, который, видимо, так и не отказался от практик «старого мира».