Москалькова рассказала послу США о состоянии здоровья Сенцова

«Интерфакс». «Он спрашивал по поводу Сенцова . Сказал, что у них имеются сведения, что он находится в ужасном, тяжёлом положении по состоянию здоровья и фактически чуть ли не при смерти», — цитирует Татьяну Москалькову

«Он мог убедиться, какова реальная картина, и был очень удивлён. Я просила его, чтобы именно объективные данные были представлены мировой общественности. Он обещал это сделать», — добавила омбудсмен.

По словам Москальковой, её беседа с Олегом Сенцовым состоялась 20 июля и заняла около 25 минут. Она подчеркнула, что осуждённый продолжает голодовку, но получает питательные смеси. «Он встаёт, передвигается, смотрит телевизор, читает газеты, пишет сценарий, разговаривает по телефону с родными и близкими», — сообщила уполномоченный по правам человека.