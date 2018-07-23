Ещё
Москалькова рассказала послу США о состоянии здоровья Сенцова
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Когда грянет кризис, новые требования к дачникам и другие события дня
Когда грянет кризис, новые требования к дачникам и другие события дня

Москалькова рассказала послу США о состоянии здоровья Сенцова 

Говорит Москва 43 минуты назад
«Он спрашивал по поводу Сенцова. Сказал, что у них имеются сведения, что он находится в ужасном, тяжёлом положении по состоянию здоровья и фактически чуть ли не при смерти», — цитирует Татьяну Москалькову «Интерфакс».
«Он мог убедиться, какова реальная картина, и был очень удивлён. Я просила его, чтобы именно объективные данные были представлены мировой общественности. Он обещал это сделать», — добавила омбудсмен.
По словам Москальковой, её беседа с Олегом Сенцовым состоялась 20 июля и заняла около 25 минут. Она подчеркнула, что осуждённый продолжает голодовку, но получает питательные смеси. «Он встаёт, передвигается, смотрит телевизор, читает газеты, пишет сценарий, разговаривает по телефону с родными и близкими», — сообщила уполномоченный по правам человека.
Сенцов приговорён в России к 20 годам колонии строгого режима за подготовку теракта в Крыму. Он содержится в учреждении под названием «Белый медведь» за Полярным округом в Ямало-Ненецком автономном округе.
Говорит Москва: последние новости
«Аэрофлот» сообщил о проблемах с отправкой багажа из аэропорта Шереметьево В Киеве заявили об искусственном нагнетании в СМИ ситуации в Азовском море Россия поставила Армении вооружение по кредитному соглашению на $200 миллионов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль64
Россияне взбунтовались из-за нового налога436
Из россиян сделают «вечных пешеходов»203
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе299
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций59
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:20
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль
Армия Статьи
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение