Девушка в плаще-невидимке вызвала восторг в Сети

Бурное обсуждение вызвал ролик, опубликованный на днях на портале Reddit. Девушка, находясь в обычном офисе, разворачивает перед собой струящуюся ткань и постепенно исчезает за ней, становясь полностью невидимой. Видео получилось весьма эффектным.

Cloak of invisibility from r/BeAmazed

Ролик собрал 16 тысяч лайков и более 600 комментариев, мнения в которых разделились. Самые восторженные пользователи мечтают, что скоро такие фокусы станут доступны всем, а самые недоверчивые подозревают видеомонтаж с помощью куска зелёной ткани.

А что думаете вы?

Ранее в Сети был опубликован похожий ролик, в котором под плащом-невидимкой скрывается мужчина в лесу. Видео также вызвало бурное обсуждение в Сети. А разработкой заинтересовались даже военные.