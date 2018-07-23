Девушка в плаще-невидимке вызвала восторг в Сети 

Бурное обсуждение вызвал ролик, опубликованный на днях на портале Reddit. Девушка, находясь в обычном офисе, разворачивает перед собой струящуюся ткань и постепенно исчезает за ней, становясь полностью невидимой. Видео получилось весьма эффектным.
Cloak of invisibility from r/BeAmazed
Ролик собрал 16 тысяч лайков и более 600 комментариев, мнения в которых разделились. Самые восторженные пользователи мечтают, что скоро такие фокусы станут доступны всем, а самые недоверчивые подозревают видеомонтаж с помощью куска зелёной ткани.
А что думаете вы?
Ранее в Сети был опубликован похожий ролик, в котором под плащом-невидимкой скрывается мужчина в лесу. Видео также вызвало бурное обсуждение в Сети. А разработкой заинтересовались даже военные.